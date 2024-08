https://noticiaslatam.lat/20240816/milei-celebra-la-caida-de-la-inflacion-en-medio-de-la-brutal-recesion-que-atraviesa-argentina-1156860082.html

Milei celebra la caída de la inflación en medio de la brutal recesión que atraviesa Argentina

Milei celebra la caída de la inflación en medio de la brutal recesión que atraviesa Argentina

En Argentina, los salarios recuperaron parte de lo perdido, aunque acumulan una drástica licuación. "No es un éxito porque la inflación sigue siendo alta", dijo a Sputnik el economista Gabriel Rubinstein.El Gobierno de Javier Milei festejó como un triunfo el descenso en la inflación registrado en julio, pues el octavo mes de gestión del presidente libertario, registró el valor más bajo desde el año 2022. En medio de una flagrante recesión —reflejada en el aumento del desempleo y la pobreza—, la principal bandera económica del oficialismo sigue en pie.El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la inflación de julio fue del 4%, 0,6 puntos menor a la del mes previo. Sin embargo, dado que aún resuena el eco de la brutal devaluación del 50% impulsada en diciembre, la acumulada en lo que va del año ya alcanzó el 87%. La interanual continúa en cifras escalofriantes: entre julio de 2023 y el mismo mes del 2024 el alza de precios fue del 263,4%.No obstante, el dato es concebido como un triunfo por el Gobierno. El propio presidente Milei salió a celebrarlo en sus redes sociales, felicitando a su ministro de Economía Luis "Toto" Caputo: "Vamos Toto carajo", publicó en X.La segunda novedad exhibida por el Ejecutivo remite a los ingresos formales. De acuerdo a las cifras oficiales, los salarios registrados subieron 6,2% en junio; es decir, superaron a la inflación de aquel mes, que fue del 4,6%. Se trata del tercer mes consecutivo en el que los sueldos del sector formal —que representa poco más del 50% del total— vencen al nivel general de precios. Sin embargo, el indicador refleja que a nivel interanual continúa rezagado: aumentó 216,3%, 60 puntos menos que la inflación acumulada en el período.Los datos publicados grafican una caída sostenida de la inflación —que solo en junio marcó un rebote respecto al mes previo— desde la mega devaluación de diciembre; sin embargo, la economía real exhibe el costo tangible del logro: una recesión galopante que impacta de lleno en los niveles de consumo y de empleo.Si bien un aspecto trascendental del informe oficial radica en el rubro de alimentos, que volvieron a subir por debajo del resto de precios —3,2% contra el 4% de inflación—, el dato llega en medio de una acuciante crisis social reflejada en una pobreza que ya alcanza al 55% de la población y que impacta con mayor fuerza entre niños y niñas.Una de cal, otra de arena"Hay medio vaso lleno y medio vacío: la inflación sigue bajando pero está en niveles muy elevados. Falta un largo trecho para llegar a destino", dijo a Sputnik Gabriel Rubinstein, ex viceministro de Economía de la Nación (2022-2023). Si bien el experto integró la gestión del peronista Alberto Fernández (2019-2023), no duda en reconocer que "era necesario un ajuste fiscal en la economía".Sin embargo, el exfuncionario remarcó que "una cosa es necesitar un ajuste y otra es cómo llevarlo a cabo. Ahora hay superávit fiscal pero también persiste una alta inflación, y eso no es un éxito macroeconómico bajo ningún punto de vista".Según Rubinstein, el oficialismo se autoinflingió un daño al despotricar contra la moneda local: las promesas de dolarizar la economía, calificando al peso argentino de "excremento", atentaron contra la confianza que ahora el Ejecutivo busca recuperar. "El Gobierno empezó prometiendo una dolarización, y por eso los mercados esperaron una devaluación fuerte. Los precios aumentaron mucho más de lo que era necesario: claramente, hubiese sido más atinado moderar las expectativas", apuntó."Entiendo las dificultades que afronta el Gobierno, pero creo que quedaron presos de un discurso dolarizador que ahora deben desandar para reforzar la confianza en la moneda", remarcó el economista.Críticas matizadasSi bien Rubinstein formó parte de la gestión económica de la administración anterior, consideró que "hay iniciativas como la desregulación económica que podemos destacar, como el ajuste. Es valorable haber reducido el déficit en el equivalente a cinco puntos del Producto Bruto Interno".Sin embargo, el exviceministro de economía denunció las mentiras esgrimidas por Milei al asumir: "nunca fue cierto que la inflación podría haber llegado al 15.000% anual, tal como dijo el presidente. Tampoco lo es que la inflación estuviera a la vuelta de la esquina"."Durante mi gestión propuse un ajuste fiscal para ordenar las cuentas públicas. El año 2023 terminó con el mismo déficit que el año anterior, por lo que no fue un desastre. Si bien en el período electoral las pautas quedaron un tanto relegadas, no es cierto que haya habido un despilfarro durante el año", sostuvo.De acuerdo con el exfuncionario, el dato de inflación de junio podría augurar una luz al final del túnel: "la buena noticia es que los salarios formales empiezan a ganarle a la inflación sistemáticamente, lo cual podría revertir paulatinamente la recesión que atraviesa el país", afirmó.

