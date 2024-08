https://noticiaslatam.lat/20240815/la-guerra-psicologica-en-venezuela-una-amenaza-oculta-en-las-redes-sociales-1156838260.html

La guerra psicológica en Venezuela, una amenaza oculta en las redes sociales

Durante su intervención ante el Consejo de Defensa de la Nación esta semana, Rodríguez abundó que las plataformas digitales no solo están influyendo en la opinión pública, sino que también están siendo utilizadas como herramientas de control mental, amplificando el miedo al aislamiento y silenciando voces disidentes. Estas palabras cobran mayor relevancia en el contexto de las recientes denuncias sobre una guerra psicológica constante contra Venezuela, un tema que ha sido ampliamente discutido por expertos en el campo, incluyendo al psicólogo social Fernando Giuliani.En una entrevista exclusiva con Sputnik Mundo, Giuliani, profundizó en la naturaleza y las consecuencias de esta guerra psicológica, un fenómeno que ha afectado a Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999.Un asedio de larga dataSegún el experto, la manipulación de la opinión pública no es un fenómeno nuevo, pero ha adquirido nuevas dimensiones con el auge de las redes sociales. Giuliani subraya que desde el proceso constituyente de 1999, Venezuela ha sido blanco de una campaña constante de desinformación. Además, recordó el golpe de Estado de abril de 2002, un episodio que calificó como "el primer golpe mediático", donde una realidad manipulada por los medios de comunicación generó un enfrentamiento que costó vidas de ambos lados del espectro político. "La gran estrategia allí fue mostrar que el responsable había sido el gobierno," señaló. La espiral del silencio y el cajón de resonanciaEl presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó ante el Consejo de Defensa de la Nación, que las redes sociales se apoyan en dos herramientas claves para controlar la mente de los seres humanos, la espiral del silencio y la caja de resonancia. La primera de ellas, refiere "tributa al miedo y al aislamiento, amplifican las opiniones que quieren reforzar para que quienes piensen diferente no tengan más remedio que quedarse callados".Con respecto a la segunda noción, Rodríguez explicó que es el algoritmo de estas redes el que determina, con base en los gustos expresados por los usuarios, un contenido dirigido con el fin de encerrar la mente de las personas.Las palabras de Jorge Rodríguez resuenan con fuerza en el análisis de Giuliani. Según el psicólogo, estas herramientas son clave en la manipulación de la opinión pública a través de las redes sociales. El psicólogo abundó cómo estas estrategias han sido utilizadas para desacreditar la institucionalidad en Venezuela, posicionando al gobierno como la única causa de todos los problemas del país. El objetivo de la guerra híbridaPero dicha guerra no ocurre en un vacío, pues es parte de una estrategia más amplia que Giuliani identificó como guerra híbrida, un concepto que integra la guerra económica, psicológica y otras formas de desestabilización, y que busca implosionar la sociedad desde dentro. "Cuanto más caos, mejor," sentenció Giuliani. "La sustitución de un régimen político ya no es lo que Latinoamérica fue. Ahora, ya desde lo que se llamó las revoluciones de colores, lo ideal es que todo eso pareciera que fuera un levantamiento contra una dictadura". Según el experto, uno de los objetivos principales de esta guerra híbrida es crear un estado de desesperación en la población, donde cualquier solución, incluso las más extremas, sean vistas como aceptables.Este proceso, según Giuliani, se ha visto amplificado por el uso de las redes sociales como herramientas de manipulación. "Las redes sociales están ahí, son un instrumento tecnológico extraordinario, pero seríamos muy ingenuos si nosotros pensáramos que dejar las redes es suficiente," advirtió.Recomendaciones para enfrentar la guerra psicológicaFrente a este panorama, Giuliani ofreció varias recomendaciones para la población venezolana.En primer lugar, destaca la importancia de no dejarse arrastrar por la violencia. "Yo creo que eso tiene que ser un gran acuerdo nacional," afirmó. Giuliani insiste en la necesidad de canalizar las emociones negativas de manera constructiva, evitando caer en la trampa de la confrontación violenta que solo beneficiaría a quienes buscan desestabilizar el país.El experto también subrayó la importancia de fomentar el diálogo y la comprensión, incluso entre quienes tienen opiniones opuestas. "Tiene que también haber un llamado que todos nos tenemos que hacer desde el punto de vista individual, familiar, comunitario, para que cerremos el paso a la violencia", expresó. Además, Giuliani instó a las autoridades y a la sociedad en general a llevar a cabo un amplio debate sobre el uso de las redes sociales y su impacto en la sociedad. "Creo que todas las sociedades tienen que estudiarlo muy bien. No es con fines de censura," aclaró, sugiriendo que la regulación de estas plataformas es necesaria para proteger a la población de los efectos perniciosos de la manipulación digital.Finalmente, el psicólogo social hizo un llamado a la comunidad internacional para que cesen las intervenciones y presiones externas que solo agravan la situación en el país. Para Giuliani, el futuro de Venezuela depende de su capacidad para resolver sus problemas internamente, sin injerencias externas que solo buscan explotar las divisiones en beneficio de intereses geopolíticos.

