"La tecnología es una forma de poder": El abecé de los ciberataques masivos contra Venezuela

"La tecnología es una forma de poder": El abecé de los ciberataques masivos contra Venezuela

Sputnik Mundo

En una reciente denuncia, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que Venezuela se encuentra bajo un ataque cibernético "sin precedentes en el mundo"

En entrevista exclusiva para Sputnik, Kenny Ossa, expresidente del Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI), explora este alarmante dato enmarcándolo en un contexto de operaciones de ciberguerra dirigidas a desestabilizar las infraestructuras críticas de Venezuela y crear un clima de ingobernabilidad en la nación suramericana.Operaciones de cuarta y quinta generaciónPara entender la naturaleza y dimensión de estos ataques, es crucial considerar la evolución de las operaciones militares en el ámbito cibernético. Según Ossa, "no son operaciones nuevas, solo que esta vez están mucho más sofisticadas y con muchísimo más poder." El extitular del CNTI explicó que estas operaciones se dividen en cuarta y quinta generación, donde la cuarta implica el uso masivo de tecnología para atacar infraestructuras críticas, como el paro petrolero y el blackout eléctrico que Venezuela ha sufrido, mientras que la quinta generación abarca operaciones psicológicas a través de medios digitales y redes sociales. Estas últimas, en manos de poderíos económicos y tecnológicos, despliegan una ola de bots y algoritmos con intencionalidad política y económica.Ossa ha publicado numerosas pruebas sobre estos ataques, destacando que "no se trata de algunos muchachos que se pusieron de acuerdo bajo el nombre de Anonymous", si no que son operaciones respaldadas por importantes capitales financieros. "Han tumbado más de dos docenas de portales oficiales de gobierno", afirmó Ossa, subrayando la magnitud de los recursos necesarios para ejecutar tales ataques. Las empresas tecnológicas de países como Rusia, Estados Unidos y Francia han identificado un tráfico inusual y extraordinario durante los períodos electorales en Venezuela, señalando un patrón claro de ataques de denegación de servicios para probar y saturar la capacidad tecnológica del país.Impacto en los resultados electorales y la infraestructura tecnológicaEn cuanto a la posible influencia de estos ataques en los resultados electorales, Ossa aclaró que "le corresponde al Consejo Nacional Electoral dar la precisión técnica de los sucedidos". No obstante, aseguró que ha habido un "ataque anormal a toda la infraestructura tecnológica del país", afectando tanto al CNE como a los proveedores de servicios de internet.Un elemento crucial que Ossa destacó fue la creación anticipada de dominios web por parte de la oposición venezolana. Según él, "los dominios de los sitios web donde un día después de las elecciones empezaron a publicar las actas, fueron creados un día antes". Este hecho sugiere una planificación premeditada para anunciar un CNE paralelo y manipular la información electoral, evidenciando una agenda de violencia y desestabilización que estaba articulada con estos ataques cibernéticos previos.Eliminación de la aplicación VenApp y el control tecnológico extranjeroOtro aspecto crítico mencionado por Ossa es la eliminación de la aplicación VenApp por parte de grandes empresas tecnológicas como Google y Apple. Esta aplicación, utilizada por el Estado venezolano para gestionar casos ciudadanos y denunciar actos de violencia, fue dada de baja de los repositorios y desinstalada de los dispositivos sin el consentimiento de los usuarios."Google y también otras empresas, como Apple, dieron de baja a estas plataformas en sus repositorios. Pero no solamente eso, que ya de por sí es grave, sino que además, y esto es importante citarlo porque es inédito, es inédito esto que está sucediendo y de verdad yo me siento en una película surrealista, apocalíptica, donde la tecnología es usada en contra de la ciudadanía, es que han empezado a eliminar la aplicación de los teléfonos sin el consentimiento de las personas", apuntó Ossa.Derrotar el golpe "ciberfascista criminal"El presidente Nicolás Maduro eliminó recientemente la aplicación tecnológica WhatsApp (de la compañía Meta, prohibida en Rusia) de su teléfono, por considerar que formaba parte del plan de desestabilización contra el país."Por WhatsApp, a través de teléfono con códigos de Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos están atacando a la juventud. Todos los cinco poderes están bajo ataca de WhatsApp. Yo lo voy a hacer voluntario (Desinstalar la aplicación), hazlo tú también. Ya saben todos lo que nos comunicábamos por WhatsApp nos comunicaremos por WeChat y Telegram y seremos felices", dijo el mandatario. "Así iremos paso a paso, liberando a toda Venezuela, liberando a Venezuela del Golpe de Estado fiber fascista criminal", agregó el jefe de Estado mientras mostraba a través de las pantallas de televisión cómo desinstalaba la aplicación de su propio teléfono celular.Ante este panorama, Ossa apoya la iniciativa del presidente de migrar hacia tecnologías libres y desarrollar soluciones tecnológicas nacionales. El experto propone la creación de una comisión de alto nivel que integre diversos sectores para avanzar en una propuesta sólida y soberana.La reciente invitación del presidente Putin a Nicolás Maduro para participar en la próxima reunión de los BRICS representa una oportunidad significativa para Venezuela. Según Ossa, la colaboración con países como Rusia y China puede beneficiar enormemente al país en términos económicos y tecnológicos. "China ya está en un nivel en el que está creando sus propios estándares tecnológicos... tenerlos como aliados nos beneficia enormemente", afirmó.Finalmente, Ossa reconoce que ha sido un esfuerzo de largo plazo la eficaz implementación de tecnologías libres en Venezuela. Sin embargo, destaca como avances el sistema operativo nacional Canaima y la ley de infogobierno que impulsa el uso de tecnologías nacionales en el sector público."Es una batalla cultural, tenemos que seguir avanzado en desarrollar esa cultura de la inventiva y la innovación, y creo que definitivamente el presidente ha hecho una apuesta importante en la juventud para llamarlos a esta tarea fundamental, de crear el futuro que Venezuela se merece con unas herramientas y unas plataformas propias, soberanas, independientes", concluyó.

