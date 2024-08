https://noticiaslatam.lat/20240805/el-lunes-negro-en-los-mercados-indica-la-necesidad-del-cambio-estructural-de-la-economia-global-1156639498.html

El 'lunes negro' en los mercados indica la necesidad del "cambio estructural de la economía global"

05.08.2024

"Todos los números rojos de las bolsas de valores son una especie de semáforo para indicar lo necesario que es el cambio estructural de la economía global. De lo contrario, vamos a permanecer en crisis de este estilo", estima.Asimismo, el economista agrega que la reacción bursátil de este 5 de agosto es una muestra de la decadencia de EEUU y del sistema capitalista, misma que se ha labrado a lo largo de los años.Este 5 de agosto de 2024, las bolsas del mundo anotaron números rojos en las pizarras, al tener fuertes descensos. Uno de los más pronunciados fue el del índice Nikkei, en Japón, que tuvo una caída de 13%, es decir, de más de 4.000 puntos, que supera al desplome del 'lunes negro' de 1987, cuando perdió 3.836,33 unidades.Mientras tanto, los índices S&P, Dow Jones y Nasdaq, los más relevantes de Wall Street, tropezaron cerca de 3% al cierre de la jornada.Diversos analistas, incluyendo el ministro de Finanzas surcoreano, Choi Sang-mok, refirieron que una de las causas principales de este resultado es el temor de una recesión en Estados Unidos, derivado del incremento de desempleo en esa nación.Este subió a 4,3% en julio, el dato más alto desde 2021 y mayor al esperado por diversos expertos en la materia, quienes estimaban que el indicador se mantuviera en el 4,1% que apuntó en junio de este año.Factores más allá de una posible recesiónAdemás de la posible recesión en EEUU, hay más factores que están detrás del resultado negativo en los mercados del mundo.En una charla para este medio, el doctor en economía por la UNAM César Salazar expone que aspectos como las tensiones en Medio Oriente, mismas que iniciaron en la Franja de Gaza y ahora se extienden entre Israel e Irán tras el asesinato del líder político de Hamás en Teherán, Ismaíl Haniyá, a finales de julio, impulsan la especulación a nivel global.De igual manera, añade que estas causas pueden detonar el ajuste de las tasas de interés no solo de la Reserva Federal de EEUU (Fed, por sus siglas en inglés), sino de los bancos centrales mundiales."Por ejemplo, en Japón, que es uno de los países más endeudados del mundo (...) y gran parte de sus tenedores son los propios japoneses, lo que puede traer algún tipo de distorsión y verse una caída en su bolsa de valores si decide elevar la tasa de interés. Previamente, la política era a contracorriente porque ellos elevaban [la tasa de referencia], mientras EEUU la subía", lo que puede cambiar, indica. En este mismo tenor, Rojas apunta a que, como parte de los factores, está la inclusión de Washington en diversos conflictos mundiales, ya sea apoyando a Ucrania o los que se observan en Medio Oriente."Técnicamente o diplomáticamente, y de manera oficial, EEUU no está en guerra, pero observamos que utiliza sistemáticamente países terceros para librar las luchas que siempre tienen, además, una dualidad: aseguran posicionamiento estratégico, y aquí lo que EEUU está haciendo abiertamente es evitar que China se expanda por el lado de la Ruta de la Seda", detalla."Eso significa que busca [pugnas], lo que activa las industrias militares que, en todo en este contexto de crisis, los números verdes están del lado de las grandes industrias de ese sector", reflexiona el también docente en la UNAM.Secuelas mundialesLos especialistas coinciden en que las consecuencias que se observarán a nivel global y tenderán a generar turbulencias y un menor crecimiento económico, especialmente a finales de 2024 e inicios del siguiente año."Considero que este año las secuelas serán ligeras, pero en 2025 se requieren acciones para hacer que la economía no caiga en recesión", como los ajustes de las tasas de interés, especialmente en EEUU, dice Salazar, también docente en la UNAM.En esto también se debe tomar en cuenta el resultado de los comicios electorales en suelo estadounidense, donde se decidirá quién será la próxima persona al frente de la Casa Blanca.Rojas vislumbra que este escenario puede ralentizar los cambios estructurales que las economías tengan en ciernes y disminuir aspectos como el empleo.Todas estas consecuencias, hacen hincapié los doctores en economía por la UNAM, serán más profundas conforme los conflictos geopolíticos, como el que existe en la Franja de Gaza, sigan latentes.El caso mexicanoMéxico tampoco se salva de las caídas mundiales. En el marco bursátil, tanto el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), como el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) tuvieron caídas de alrededor de 1%.Pese a ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que la nación latinoamericana puede resistir los embates mundiales por cuestiones como las reservas en diversos activos y la fortaleza de la divisa nacional durante su mandato, que termina en septiembre."Tenemos todavía un margen de protección. No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Desde luego, somos vecinos de EEUU, tenemos integración económica. Pero podemos resistir un poco más", declaró en su conferencia de este 5 de agosto.Es pertinente recordar que la relevancia de las secuelas, además de la cercanía geográfica y el T-MEC, es que, en la actualidad, México es el principal socio comercial de EEUU. Según información de la Oficina del Censo estadounidense, las exportaciones mexicanas al territorio norteamericano fueron de 475.600 millones de dólares al cierre de 2023.Ante la fuerte especulación, acota Salazar, una de las primeras consecuencias que se observarán en el país latinoamericano es la depreciación del peso. Esto va en línea con el cierre de este lunes, que, con base en datos del Banco de México (Banxico), muestra que la divisa nacional cotizó en 19,39 unidades por dólar, que representa un descenso de 1,22% frente al cierre del 2 de agosto, cuando tocó las 19,16 unidades.Rojas observa, en la línea de López Obrador, que las afectaciones no serán tan severas debido a la estabilidad política en el país, un control de la deuda pública y externa y buenas notas ante las agencias calificadoras.

