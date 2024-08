https://noticiaslatam.lat/20240803/la-deuda-externa-de-mexico-podria-tocar-un-minimo-historico-que-necesita-para-lograrlo-1156565544.html

La deuda externa de México podría tocar un mínimo histórico: ¿qué necesita para lograrlo?

03.08.2024

"Actualmente, la deuda externa del Gobierno federal representa como porcentaje de la deuda total del Gobierno el 15,7% (...) Es la primera vez que se alcanza en la historia del país", estimó Yorio.Asimismo, el funcionario mexicano expresó que para el final del sexenio, que será el 30 de septiembre, el endeudamiento con otras naciones o instituciones internacionales podría disminuir en un billón de pesos (53,683 millones de dólares, aproximadamente). Es decir, pasará de 5,1 billones a 4,1 billones de pesos (214,08 millones de dólares).Para lograrlo, refiere el experto, las autoridades mexicanas necesitan asegurar un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y mantener una política fiscal restrictiva."La correlación que se utiliza [para medir el nivel de deuda] es entre el comportamiento del avance del PIB y la proporción que tiene respecto al endeudamiento. Si se incrementa tu PIB, la deuda disminuirá en términos gráficos. Sin embargo, también tiene una relación con el dinamismo de la actividad económica, lo que implica mayor recaudación e ingresos", puntualiza.En este sentido, en una charla para este medio el doctor en economía por la universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) César Salazar, agrega que el tipo de cambio también es un factor que influye en que esa meta histórica pueda cumplirse."El tipo de cambio es un factor muy relevante para explicar la estabilidad de la deuda externa. Este Gobierno tuvo la fortuna de una apreciación nominal [de la divisa] y eso hace que la deuda en pesos disminuya", expresa.Una disminución que llevó tiempoDurante la conferencia, el subsecretario de Hacienda mexicano hizo énfasis en que gran parte del nivel de endeudamiento, tanto el externo como el público, se debía a las políticas enfocadas en disminuirlo, como la diversificación de sus fuentes, (como los bonos samurái, por ejemplo) o el generar atractivo para las inversiones nacionales e internacionales."Hoy contamos con un manejo robusto de la deuda, que depende menos del exterior, y cuenta con un portafolio diversificado en los mercados nacionales, pero también internacionales, y de deuda sostenible, que otorga mejores condiciones de financiamiento. Además, México goza de la confianza de los inversionistas y de las calificadoras, con un portafolio que nos permite, inclusive, diversificar con instrumentos de sostenibilidad", expresó.No obstante, Salazar, quien también es integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, destaca que ha sido un trabajo no solo de las políticas de este sexenio, sino de décadas de labores por parte de las instituciones mexicanas."Dos crisis muy importantes [en el territorio mexicano] fueron las de 1982 y 1994, que ocurrieron por el excesivo endeudamiento externo que tenía el Estado mexicano a principios de la década de 1980 (...) En la deuda externa, el Estado se hace de divisas [extranjeras] por más endeudamiento o por comercio exterior (...). Cuando pasaron [las crisis mencionadas], inició una reestructuración de su endeudamiento y creó una especie de mercado de deuda interna. Mayoritariamente, la deuda del Estado mexicano está dada en pesos porque es más manejable y le permite refinanciar más [el endeudamiento]", ahonda.Otro aspecto que ha sido parte medular para disminuir la deuda externa de México a lo largo el tiempo, especialmente desde 2018. Según lo referido por Yorio, la relación de créditos con organismos internacionales solo incrementó 900 millones de dólares.Prueba de ello es la reducción, por ejemplo de la Línea de Crédito Flexible (LCF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que actualmente se posiciona en 35.000 millones de dólares."El Gobierno ha apostado por otras estrategias y no tanto por utilizar las líneas de créditos (...) le tiene cierta resistencia a la deuda y lo que busca es no tenerla. Asimismo, evita los déficits elevados (...) y diversifica las fuentes de ingresos, por ejemplo, a través de exportaciones e inversiones [nacionales y extranjeras] y el turismo", precisa Torrez Vázquez.Retos de la deuda con SheinbaumTanto la deuda externa como la pública de México van por una ruta positiva. Prueba de la segunda es que el subsecretario de Hacienda mexicano resaltó que el país latinoamericano es uno de los pocos dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del G20, que tiene una deuda por debajo del 50% del Producto Interno Bruto (PIB)."México, al cierre del 30 de septiembre de 2024, [cuando finaliza] esta Administración, tendrá una deuda de 48,6% del PIB, inferior al monto de 48,8% que autorizó el Congreso para este año", puntualizó Yorio.Sin embargo, mantener ese nivel de deuda o disminuirlo tanto al interior como al exterior representa desafíos para la Administración de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. En este sentido, Salazar declara que el principal reto será tener una economía capaz de generar riqueza y redistribuirla."El Estado tiene un papel muy importante en ese proceso a través de muchas vías (...) Debería hacer mucho más de lo que hace para estimular el crecimiento económico y que este se redistribuya utilizando las vías fiscales, como se hace en muchos países desarrollados", lo que necesitaría una reforma en la materia, acota.Mientras que Torrez Vázquez añade que también se debe refinanciar la deuda, en términos que se permitan condiciones favorables, especialmente ante eventualidades como lo fue la pandemia de COVID-19. "Además, es necesario implementar políticas que impulsen el crecimiento económico de manera sostenible. En este sentido, tiene que existir mayor impulso al proceso de relocalización y aprovechar esa coyuntura para que, finalmente, se logren atraer todas las inversiones que se esperan", concluye.

