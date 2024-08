https://noticiaslatam.lat/20240814/la-union-europea-esta-muerta-brics-la-alternativa-real-al-bloque-comunitario-segun-serbia-1156837559.html

La Unión Europea está muerta: BRICS, la alternativa real al bloque comunitario, según Serbia

El viceprimer ministro de Serbia, Aleksandar Vulin, declaró que el BRICS es una "alternativa real" para Serbia frente a la Unión Europea.

BRICS, un futuro brillanteVulin fue contundente en sus manifestaciones: "Esta organización [BRICS] no exige nada a Serbia, pero puede ofrecer más de lo que pedimos. Y la UE nos lo exige todo, pero ya no estoy seguro de lo que nos ofrece. Los BRICS son nuestra oportunidad y una alternativa real. Estoy claramente a favor de que Serbia considere muy bien todas las posibilidades de los BRICS y la cooperación más estrecha posible con los Estados miembros de la organización”.Estas aseveraciones del alto cargo serbio demuestran que en la historia hay civilizaciones generadoras, y civilizaciones depredadoras, advierte el Dr. en Sociología y profesor Sergio Fernández Riquelme.El analista fundamenta sus afirmaciones en que "lo hemos visto en los casos de Bulgaria o de Rumanía, países que siguen siendo los más pobres de la Unión Europea, pese a entrar en el bloque comunitario. Y ahora le toca el turno a los Balcanes". "Y ahí están viendo que ante la falta de recursos demográficos, de recursos económicos, o de recursos mercantiles, hay que expandirse sin freno y exigir a estos países, como en el caso de Serbia, que abandonen todo lo que han sido para que se homologuen supuestamente a las potencias que dominan la Unión Europea", explica el experto."Pero, como ha señalado el ministro serbio, hay una alternativa que reconoce la diversidad, que respeta las diferencias, y que parece buscar un camino de colaboración que no signifique depredar a esos países que quieren mejorar su nivel de vida, especialmente de sus ciudadanos, y se encuentran contra la espada y la pared. Por eso, una buena noticia es que Serbia, como otros países, incluso del lejano oriente, estén buscando ser miembros de este BRICS que es obviamente la solución a muchos de los problemas que enfrenta el mundo en la actualidad", concluye Fernández Riquelme.

