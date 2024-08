https://noticiaslatam.lat/20240814/amlo-y-su-torrida-relacion-con-la-onu-que-tanto-podria-cambiar-con-la-llegada-de-sheinbaum-1156743948.html

AMLO y su tórrida relación con la ONU: ¿Qué tanto podría cambiar con la llegada de Sheinbaum?

Una de las últimas confrontaciones que tuvo con el organismo o alguno de sus integrantes fue el 2 de agosto de 2024, cuando el mandatario mexicano habló sobre la carta que recibió por parte de la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite, quien criticó la propuesta para reformar el Poder Judicial en la nación latinoamericana, la cual consideró que pone en riesgo la judicatura local.Pero estas tensiones podrían tener un giro cuando López Obrador deje el cargo el 30 de septiembre de 2024. A partir del 1 de octubre, Claudia Sheinbaum, quien actualmente es virtual presidenta electa de México, será quien revisará el lazo entre la nación latinoamericana y el organismo internacional.Para entender lo que ha pasado entre AMLO y la ONU durante su mandato, lo que ha significado para México, país que pertenece a la institución desde 1945, y qué se puede esperar en el siguiente Gobierno, Sputnik te explica los detalles más relevantes de esta tórrida relación.Los primeros rocesDesde el inicio del sexenio de López Obrador, el cual arrancó en diciembre de 2018, el mandatario mexicano ha sido crítico de las estrategias de Naciones Unidas y de sus agencias en distintos ámbitos.El primer desencuentro que tuvo con el organismo fue en julio de 2019, cuando la entidad internacional hizo una recomendación sobre los señalamientos negativos que hacía a los medios de comunicación. Esta fue rechazada por el jefe de Estado mexicano.Sin embargo, las tensiones fueron incrementándose con el paso del tiempo. Prueba de ello se observó en su conferencia matutina del 17 de abril de 2020, cuando López Obrador indicó que, durante la atención ante la pandemia de COVID-19, la ONU había actuado de manera tardía."Y la ONU es como las cosas de Palacio: caminan o se camina despacio (...). Ha tardado mucho en procurar garantizar igualdad, equidad, precios justos, en la compra de los equipos, el no acaparamiento. Por eso sí estamos padeciendo, pero hay recursos y vamos a tener todos [los aditamentos]", expuso.Este señalamiento continuó en la conferencia del 23 de febrero de 2021 cuando, al recibir al entonces jefe de Estado de Argentina, Alberto Fernández (2019-2023), en la Ciudad de México, hizo referencia al escaso acceso a las vacunas contra el coronavirus para toda la población."Se creó un mecanismo en la ONU [COVAX], pero no está funcionando porque de 80 países que cuentan con la vacuna (...), 10 están concentrando el 80% (...) ¿Dónde está la fraternidad universal? De modo que la [organización] tiene que intervenir porque parece un florero, está de adorno y es un acuerdo de todos los gobiernos que se tiene que hacer valer", precisó.De acuerdo con la AMLOPEDIA, plataforma que recopila datos de todas las ruedas de prensa de López Obrador, la primera vez que el presidente mexicano urgió a una modernización de Naciones Unidas fue el 15 de noviembre de 2021, cuando fue cuestionado sobre su propuesta titulada Plan Mundial para la Fraternidad y el Bienestar, que presentó previamente ante el Consejo de Seguridad del organismo internacional.Desacuerdos en aumentoPero este tenso lazo empeoró a partir de 2022, de la mano de la operación militar especial de Rusia, donde López Obrador sostuvo ante la ONU, esto a través del entonces representante mexicano en la institución, Juan Ramón de la Fuente, que no se uniría al bloque occidental, encabezado por Estados Unidos y sus aliados para sancionar a la nación encabezada por su homólogo ruso, Vladímir Putin.Asimismo, el 16 de septiembre de ese año, lanzó una propuesta de paz para este conflicto, misma que fue llevada a Naciones Unidas por el entonces canciller mexicano, Marcelo Ebrard. Esta consistía en formar un comité de diálogo entre los involucrados, donde los mediadores serían el primer ministro de la India, Narendra Modi, el papa Francisco y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.Entre 2023 y 2024, tres temas fueron los que llevaron al mandatario mexicano a cuestionar el actuar de la ONU frente a ellos: la fuerte ola de migración irregular que recorre el continente americano, el conflicto palestino-israelí y el asalto a la Embajada de México en Ecuador.En el primer caso, López Obrador subrayó que la organización está "anquilosada y empolvada", por lo que necesita una reforma para solucionar la pobreza, misma que deriva en la salida forzada de las personas de sus países.Acerca de las tensiones en la Franja de Gaza, el presidente mexicano hizo un llamado a los funcionarios de la institución mundial a fijarse el objetivo de frenar el fuego en la región y, acerca de la disputa con Ecuador, criticó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde se analiza una demanda de la nación latinoamericana contra Quito, aún no dé un fallo al respecto.El lazo en la recta final del Gobierno de AMLOEn entrevista para Sputnik, el profesor de Relaciones Internacionales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología de México (Conahcyt), Jesús López Almejo precisa que, a pesar de las tensiones entre el todavía mandatario mexicano y Naciones Unidas, el país latinoamericano mantuvo su participación y trabajos en la organización."A pesar de que el presidente y otros funcionarios de alto nivel del Gobierno mexicano, ya sea en activo o fuera de la Administración, han cuestionado a Naciones Unidas por estar como 'florero' o 'adorno' (...) lo cierto es que México no ha dejado de hacer lo que le toca [en la institución]. Participa activamente y suma al funcionamiento del organismo", puntualiza.De igual manera, indica que los dichos del jefe de Estado mexicano son adecuados, ya que critican la visión que la organización tiene para resolver los problemas geopolíticos, misma que se quedó atrapada en el siglo XX.En este tenor, el experto en Negociaciones de Política Exterior, Rubén Ramos Muñoz, señala en una charla para este medio que los cuestionamientos hacia la ONU no solo son por parte de López Obrador, sino de la comunidad internacional."Desde el punto de vista de su investidura como mandatario, está en todo su derecho de hacer esta crítica, misma que no afecta a México, pero que tampoco le preocupa a Naciones Unidas (...) A pesar de que varios países se han pronunciado en buscar una reforma a su estructura para que sea eficaz, esta no ha progresado porque las naciones con derecho a veto, no tienen interés real en hacer estas modificaciones", expone.Lo que podría hacer Sheinbaum ante la ONULos especialistas coinciden en que la próxima mandataria mexicana, quien arrancará su sexenio el 1 de octubre de este año, procurará mantener la etiqueta diplomática que posee el país latinoamericano ante el mundo, más allá de los posibles desencuentros con Naciones Unidas."No me parece que ella vaya a ser menos radical, pero sí un poco más suave en cuanto a la inconformidad en algunos temas. Es muy probable que en su Administración se dé a conocer el dictamen por parte de la CIJ sobre la demanda contra Ecuador, por lo que más allá de hacer una crítica, seguramente se pronunciará si no favorece esta resolución al país", reflexiona Ramos Muñoz, quien es docente en la UNAM.El experto agrega que la llegada de Juan Ramón de la Fuente como próximo canciller mexicano ayudará a lograr mantener un lenguaje institucional y diplomático. Acerca del actuar tanto de De la Fuente como del cuerpo diplomático mexicano, López Almejo, quien también es doctor en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara, expresa que todas las decisiones seguirán igual de institucionalizadas que antes."Lo que venga de arriba, es decir, de la presidencia, se respeta hasta abajo. En la interacción con otros países en los organismos internacionales, existe el principio de reciprocidad: se actúa con una nación o institución como estos reaccionen con nosotros", concluye.

