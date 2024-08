https://noticiaslatam.lat/20240806/es-lamentable-que-todavia-no-resuelva-amlo-critica-a-cij-por-proceso-de-la-demanda-contra-ecuador-1156662751.html

"Es lamentable que todavía no resuelva": AMLO critica a CIJ por proceso de la demanda contra Ecuador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por no haber dado un fallo expedito sobre la demanda... 06.08.2024, Sputnik Mundo

"Se tiene una denuncia contra el Gobierno de Ecuador por la violación a nuestra soberanía al irrumpir en nuestra Embajada en Quito. Es muy lamentable que, todavía, la Corte de Justicia Internacional no [la] resuelva (...). Son de esos organismos de la ONU que deben renovarse", destacó en conferencia de prensa.Asimismo, refirió que la ONU es un organismo ineficiente para atender las problemáticas que afectan al mundo. "No ayuda a evitar que se violen los derechos humanos, que se evite la confrontación política entre Estados o las guerras. [No ayuda en] nada", expresó López Obrador.El 30 de julio de 2024, la CIJ fijó el 22 de abril de 2025 y el 22 de enero de 2026 como fechas límite para el desahogo de procedimientos en la querella de México contra Ecuador por el asalto a la Embajada mexicana en Quito.La solicitud de salvoconductoDurante su rueda de prensa, el presidente mexicano expresó que la solicitud de salvoconducto a Ecuador para que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, sea entregado y trasladado a un tercer país, es para mantener la tradición de cumplir con proteger a quienes lo soliciten."Nosotros estamos en la mejor disposición de recibirlo. Es parte de nuestra tradición en materia de política exterior, el proteger a perseguidos políticos de cualquier país del mundo; siempre se ha hecho", precisó.En esta solicitud, que se realizó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, el Gobierno de la nación latinoamericana pidió a la Administración del mandatario Daniel Noboa que se tomen las medidas humanitarias requeridas para que Glas sea excarcelado y custodiado en un lugar seguro, "en atención al crítico estado de salud que reporta".Desde el 17 de diciembre de 2023, Glas permanecía refugiado en la Embajada de México en Ecuador. El 5 de abril de 2024, fuerzas militares y policiales de dicho país asaltaron la sede diplomática para detener al exvicepresidente, quien enfrenta casos de corrupción.México difundió poco después del arresto un video con imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la legación del momento del allanamiento policial en Quito para detener a Glas (2013-2018).Los eventos causaron la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, así como demandas ante la CIJ.

