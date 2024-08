https://noticiaslatam.lat/20240813/central-nuclear-de-zaporozhie-ataque-ideado-por-occidente-para-obligar-a-rusia-a-un-alto-al-fuego-1156814650.html

Central nuclear de Zaporozhie: ¿ataque ideado por Occidente para obligar a Rusia a un alto al fuego?

Central nuclear de Zaporozhie: ¿ataque ideado por Occidente para obligar a Rusia a un alto al fuego?

Es necesario que las partes pasen a negociar, ha declarado el canciller de Austria, Karl Nehammer, refiriéndose a Moscú y Kiev, justo tras el ataque terrorista... 13.08.2024, Sputnik Mundo

Las casualidades no existenTras el ataque terrorista de carácter nuclear de Ucrania contra la central de Zaporozhie, en lo que se pareció bastante a un auténtico paso de una coreografía siniestra, el canciller austríaco escribió en su cuenta de X: "Los ataques a las infraestructuras nucleares son extremadamente peligrosos y agravan la situación. El incidente de hoy en la central nuclear de Zaporizhia subraya el importante papel del Organismo Internacional de Energía Atómica [OIEA] y la necesidad de continuar el diálogo iniciado en la cumbre de paz de Bürgenstock. ¡Es necesario desescalar y entablar conversaciones!".Con la 'cumbre de paz de Bürgenstock', Nehammer se refiere al tinglado montado por Kiev en Suiza, donde Volodímir Zelenski pretendía que la resolución final que se firmara por la mayor cantidad posible de países, ratificara sus ya famosos '10 puntos'. Una cumbre de paz en la que no fue invitada una de las partes del conflicto, como es el caso de Rusia, y que acabó con un fiasco, donde sólo se aprobaron tres de los diez puntos mencionados, y que firmaron menos de la mitad de países que integran la ONU.Cuando Nehammer escribe: "Es necesario desescalar y entablar conversaciones", está llamando a un alto al fuego, que sólo puede beneficiar a Ucrania, dada la situación actual en el frente. Ya Zelenski, tras aquella ‘cumbre de paz’ en Suiza, precisamente, había pedido un alto al fuego hasta finales de noviembre, es decir, tras las elecciones en EEUU. Y casualmente, Ucrania ataca la central nuclear, y sale el canciller de Austria a pedir… ¡un alto al fuego! ¿Casualidad?También en su post, el canciller austríaco escribe que este ataque contra la central Zaporozhia, "subraya el importante papel del Organismo Internacional de Energía Atómica [OIEA]". ¿Y qué pasó? Que el jefe del OIEA, Rafael Grossi, subrayó el peligro que representan estos ataques y llamó a detenerlos, pero… no especificó quién fue el autor del ataque, que es Ucrania. Sólo se limitó a difundir un comunicado donde escribió: "Estos ataques imprudentes ponen en peligro la seguridad nuclear de la central y elevan el riesgo de un accidente nuclear. Deben cesar ya".En este sentido, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, calificó el ataque como "terror nuclear en el continente" e instó a Grossi a responder ante la situación. Así, escribió en su canal de Telegram:"El [hecho de] que un dron ataque la central nuclear de Zaporozhie y alcance una de las torres de refrigeración, necesariamente ha de llevar la guía satelital que evidentemente no tiene Ucrania. Occidente es el que está proporcionando los medios para atacar la central nuclear de Zaporozhie, por un lado, e incluso ha diseñado toda la estrategia para la penetración que se ha producido en la zona de Kursk. Así que detrás de todo esto, está claramente la mano de EEUU, la mano de Alemania, la mano de Francia. Por cierto, el señor [presidente francés, Emmanuel] Macron fue el primero en felicitar al señor Zelenski cuando las tropas ucranianas violaron la frontera rusa. Es decir, que están detrás de todo esto, y esto hay que tenerlo muy claro", advierte el analista internacional Eduardo Luque.

