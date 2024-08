https://noticiaslatam.lat/20240809/asambleista-urresta-canciller-de-ecuador-busco-beneficiarse-mediante-la-tension-con-mexico-y-rusia-1156586790.html

Asambleísta Urresta: canciller de Ecuador buscó beneficiarse mediante la tensión con México y Rusia

Sputnik Mundo

Gabriela Sommerfeld, canciller ecuatoriana, se habría beneficiado e intentado favorecer a su padre con los conflictos de su país con Rusia y México.

A principios de año, Ecuador intentó transferir armas y equipo militar ruso de su arsenal a Estados Unidos, desatando tensiones diplomáticas con Moscú, debido a que ese material pudo haber llegado al conflicto en Ucrania. Al final, ese armamento de origen ruso —que fue calificado por la propia canciller como "chatarra"— no fue transferido a Washington por decisión de Quito, pero en el fondo quedó flotando la pregunta: ¿por qué la nación sudamericana se metió en este meollo geopolítico?La asambleísta Urresta acusó que Sommerfeld —encargada de la política exterior ecuatoriana— tenía un conflicto de interés. De acuerdo con la denuncia que promovió la ministra y que no prosperó en la Asamblea Nacional, el padre de la diplomática, Enrique Patricio Sommerfeld Lalama, pretendía vender armamento a su propio país a través de una empresa particular para sustituir los equipos adquiridos en Rusia y, de ese modo, beneficiarse de manera personal.La legisladora, integrante del movimiento opositor Revolución Ciudadana, ha investigado durante tres meses los posibles conflictos de interés por parte de la ministra de Exteriores desde que comenzó el 7 de abril pasado, en el seno de la Asamblea Nacional, un proceso de juicio político contra la funcionaria que este 8 de agosto fue archivado por el pleno del órgano legislativo. Pero el caso Rusia-Ecuador no sería el único asunto en el que Sommerfeld habría tenido un conflicto de interés. Urresta afirma que, en sus investigaciones, encontró documentación que demuestra que la canciller también obtuvo un beneficio personal derivado de la toma violenta de la embajada mexicana, en la cual la policía ecuatoriana detuvo al exvicepresidente Jorge Glas el pasado 5 de abril. Negocio paterno frustrado En 2008, Ecuador firmó un convenio con Rusia para la adquisición de armamento y equipo militar de diverso tipo para la custodia de sus fronteras y para protegerse de posibles amenazas internas y conflictos con mafias, pero apenas llegó al cargo, en noviembre de 2023, la ministra Sommerfeld declaró que estas armas y enseres serían vendidos como "chatarra" a Estados Unidos."Ella inicia un proceso de entrega para el mes de enero de todo el armamento ruso catalogado por ella —no por una mesa técnica, no por un cuerpo especializado— como 'chatarra' a los Estados Unidos", relata Urresta en una entrevista exclusiva con Sputnik.De acuerdo con la parlamentaria, Moscú se enteró de manera extraoficial de esta venta e hizo un primer llamado de atención a Ecuador a través de la embajada de Rusia en Quito, en el que advirtió que no se hiciera ningún trámite de entrega de armamento ruso a los Estados Unidos, bajo el argumento de que se estaría violentando el contrato firmado en el 2008 y que, si eso se cometiera, estaría a expensas incluso a ser parte de un conflicto de mayor calado con Rusia."No conforme con ello, la señora Gabriela Sommerfeld sostiene que tiene que emitir la información pertinente para que Estados Unidos se lleve la 'chatarra'", señala la asambleísta. El escándalo creció cuando un representante de la embajada de Estados Unidos en Ecuador confirmó que no se trataba de "chatarra", sino de armamento y equipos que serían enviados a Ucrania para ser utilizados por Kiev en el marco de la operación militar especial que Rusia emprendió en febrero de 2022 en la región."La embajada rusa nos advierte que no es conveniente que Ecuador se meta en un conflicto entre la OTAN y la Federación de Rusia", afirma Urresta.La legisladora recordó que Moscú emitió una primera "tarjeta amarilla" al cerrar convenios con cinco empresas bananeras ecuatorianas que exportan plátano al país.Así, Urresta acusa que, detrás de todo este impasse diplomático entre Ecuador y Rusia ocurrido a principios de año, estaban los intereses particulares de Sommerfeld y su padre, quienes, a través de una empresa privada, pretendían vender a Ecuador equipo militar para sustituir al armamento ruso.La asambleísta detalló que, tras esto, se comenzó el acto de fiscalización tras el cual se detectó un informe entregado tanto al Ministerio de Defensa como al Ministerio del Interior y a la Presidencia del Ecuador por parte de una empresa privada, la cual se asumía como la proveedora del armamento que sustituiría al ruso.Según la representante de la provincia de Pichincha, las autoridades de Defensa y del Ministerio del Interior de Ecuador no han dado detalles del armamento y equipo militar que iba a ser adquirido a través de dicha compañía al catalogarse como información reservada. Sin embargo, sostuvo que era un gran volumen de armamento, no solo pistolas y fusiles, sino también de vehículos de transporte e incluso tanques."Estamos muy agradecidos con Rusia que tomaron todo tipo de acción para no desprestigiar al pueblo ecuatoriano", expresó la legisladora.Conflicto con México e intereses en aviaciónEn cuanto al conflicto diplomático con México, derivado de la irrupción de las fuerzas de seguridad ecuatoriana en la legación diplomática mexicana, la asambleísta señala que la canciller habría obtenido un beneficio luego de que la aerolínea Avianca —de la que es accionista— tomó las rutas aéreas que fueron abandonadas por la empresa mexicana Aeroméxico.Urresta detalla que, dos días después de la violenta toma de la embajada mexicana en Quito, el 7 de abril, se emitió una orden de la Dirección General de Aviación Civil para prohibir todos los vuelos de México a Ecuador, incluso aquellos de carácter técnico y humanitario, "violentando toda normativa internacional y obviamente la Constitución del Estado"."Ellos emiten un documento al calce en donde identifican (...) que, después de haber conversado y analizado el memorando, vía telefónica, con el señor subdirector de Aviación Civil, se dispone el suscrito a dejar insubsistente", relata Urresta.De acuerdo con Urresta, antes de asumir como ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Sommerfeld vendió parte de su aerolínea Aerogal a Avianca, pero siguió teniendo una participación dentro de esta compañía aérea.La funcionaria ha asegurado que México supuestamente incumplió más de 10 artículos del derecho internacional al negarse a entregar a Glas, "un ciudadano requerido por la justicia por delitos comunes", al haber vulnerado el principio que prohíbe la injerencia en asuntos internos del país receptor, entre otros hechos.En la sesión del 26 de julio, Sommerfeld dijo ante la Asamblea de su país que la irrupción en la embajada mexicana supuestamente respondió al interés nacional de luchar contra la impunidad y la corrupción, y que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó que la detención del señor Glas fue legal, legítima y no arbitraria.Sputnik solicitó formalmente a la Cancillería de Ecuador una entrevista para conocer la postura de la institución sobre las acusaciones contra la ministra, pero no obtuvo respuesta. Tráfico de personas, a investigación Más allá de los beneficios de Avianca, Urresta señala que esta empresa de servicios aéreos abrió nuevas rutas de Ecuador a El Salvador que son utilizadas por los migrantes ecuatorianos que buscan llegar a Estados Unidos vía México.Según la legisladora, esta nueva ruta se abrió el día 9 de abril del 2024 y en los hechos está beneficiando a las bandas delictivas dedicadas al tráfico de migrantes, por lo que es un punto que se está incluyendo en el proceso de fiscalización que se sigue a la canciller.La ruta de Avianca es investigada en momentos en que se está produciendo el mayor éxodo en la historia de Ecuador, con unas 250.000 personas que han salido del país tan solo en lo que va de este año, según cálculos del legislador Leonardo Berrezueta.Según la parlamentaria, esta no sería la única violación a las leyes ecuatorianas cometida por la canciller Sommerfeld, a quien, en el transcurso de las investigaciones, se le han descubierto vínculos con al menos tres empresas ubicadas en paraísos fiscales, una situación prohibida por las leyes nacionalesDaños significativosUrresta señala que iniciará un proceso de denuncia tanto en la Contraloría como en Fiscalía General del Estado y entregará toda la información respectiva de los hallazgos para que en la Justicia ecuatoriana pueda hacer el respectivo proceso en contra de Gabriela Sommerfeld. Para Urresta, los daños que se han causado a Ecuador por la actuación ilegal de la canciller son significativos. "Recordemos que el Ecuador está pagando por hora 2.380 dólares a los abogados que nos defienden en la Corte Internacional".Otra afectación, asegura la asambleísta, es la desatención a los migrantes en los que ha sido calificado como la peor ola migratoria en la historia ecuatoriana, esto en medio del distanciamiento diplomático con México, país de cruce de la mayoría de los migrantes ecuatorianos."Nuestros migrantes están siendo violentados en las fronteras, están siendo secuestrados […] y el Ecuador no ha hecho nada", afirma.

