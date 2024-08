La vicepresidenta de Ecuador rechaza haber manejado fondos para su campaña electoral

https://noticiaslatam.lat/20240808/la-vicepresidenta-de-ecuador-rechaza-haber-manejado-fondos-para-su-campana-electoral-1156704873.html

QUITO (Sputnik) — La vicepresidenta ecuatoriana, Verónica Abad, rechazó haber recibido dinero público para su campaña electoral previo a ganar en las urnas... 08.08.2024, Sputnik Mundo

"Nunca he hecho una propaganda en televisión, ni he tocado un solo dólar de ese fondo, nunca he tocado un dólar del dinero público", afirmó en una sesión parlamentaria a la que asistió de forma virtual Abad, quien reside en Tel Aviv, Israel, enviada como "Embajadora por la Paz" de Ecuador. La comparecencia tuvo lugar en el contexto de una investigación por presuntas irregularidades en los aportes al binomio que ganó la Presidencia y que no fueron reportados al Consejo Nacional Electoral. Abad dijo que no puede responder por Noboa y anunció que en los próximos días su acción será "muy clara". La vicemandataria y el presidente mantienen una enemistad desde antes de tomar posesión en noviembre del año pasado, tras ganar la Presidencia, pero no están claros los motivos condujeron a esta situación. Tanto Noboa como integrantes de su equipo han manifestado el rechazo a que Abad ocupe la Presidencia de manera temporal mientras dura la campaña electoral, en caso de que el presidente decida postularse para la reelección presidencial en las elecciones de 2025.

