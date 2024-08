https://noticiaslatam.lat/20240808/es-la-politica-diplomatica-de-mexico-amlo-sobre-invitacion-a-putin-a-investidura-de-sheinbaum-1156716950.html

"Es la política diplomática de México": AMLO sobre invitación a Putin a investidura de Sheinbaum

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que la invitación hecha a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para la investidura de la virtual...

El mandatario mexicano recordó que, al igual que en esta ocasión, durante 2023 recibió fuertes críticas tras el arribo de un contingente militar ruso para participar en el desfile para conmemorar la Independencia del país latinoamericano.Igualmente, López Obrador destacó que, en la actualidad, Perú y Ecuador fueron las únicas naciones a las que no se invitó al cambio de mando gubernamental, el que se llevará a cabo el 1 de octubre de 2024."México tiene relaciones con casi todos los países del mundo. Ahora no hay relaciones con Ecuador porque invadieron nuestra Embajada, y tampoco buenas relaciones con el Perú. Estamos hablando de los Gobiernos, no de los pueblos", precisó.El 6 de agosto, la Embajada de Rusia en México dio a conocer la invitación que hicieron las autoridades mexicanas para acudir a la ceremonia donde el actual mandatario entregará la banda presidencial a Sheinbaum, quien será la primera mujer en encabezar el Poder Ejecutivo en la nación latinoamericana.Ello fue confirmado tanto por la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, que expresó que también se tomó esa decisión con "todas las naciones del mundo con las que mantiene relaciones" diplomáticas, como por Sheinbaum y su futuro canciller, Juan Ramón de la Fuente.

