La invitación de México a Putin para la investidura de Sheinbaum muestra "autonomía" frente a EEUU

Asimismo, el especialista estima que el Gobierno mexicano no tendría por qué ejercer sanciones o limitaciones hacia ningún Estado por presiones de terceros, haciendo hincapié en la relevancia de la invitación a Rusia.En este mismo sentido, la maestra en relaciones internacionales por la UNAM Rocío Méndez Bautista expresa en una charla para este medio que México tiene clara su postura de respeto ante los principios de política exterior, por lo que no debería existir problema alguno en caso de que la delegación rusa confirme su visita al territorio nacional."En lo que hay que prestar atención es en la organización del evento, ya que viajarán funcionarios de alto nivel. Es importante evitar que existan fricciones como en algún momento ocurrieron entre México, Cuba y EEUU", que derivaron en el alejamiento de la isla con el Gobierno mexicano a inicios de este siglo, indica.El 6 de agosto de 2024, la Embajada de Rusia en México dio a conocer la invitación que hicieron las autoridades mexicanas para acudir a la ceremonia donde el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, entregará la banda presidencial a Sheinbaum, quien será la primera mujer en encabezar el Poder Ejecutivo en la nación latinoamericana. Esta se llevará a cabo el 1 de octubre.Esta noticia fue confirmada por la Cancillería mexicana, que expresó que también se tomó esa decisión con "todas las naciones del mundo con las que mantiene relaciones" diplomáticas. Esto fue refrendado por la próxima jefa de Estado mexicana y su futuro canciller, Juan Ramón de la Fuente. No es nada nuevoEl vínculo diplomático entre México y Rusia existe desde hace más de 130 años y ha tenido importantes avances. "Los dos países dan prioridad al fortalecimiento del diálogo político tanto en temas bilaterales como en asuntos relevantes de la agenda internacional y buscan profundizar" el lazo entre ambos Estados, se lee en el sitio web de la Embajada rusa en el país latinoamericano.La primera visita que hizo algún jefe de Estado o funcionario de alto nivel a uno de los dos países fue en 1959, cuando el vicepresidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, Anastás Mikoyán, arribó el territorio mexicano. En esa época, el mandatario en turno era Adolfo López Mateos (1958-1964).El actual presidente ruso, Vladímir Putin, ha viajado a México en dos ocasiones, esto durante los Gobiernos de Vicente Fox (2004) y de Felipe Calderón (2012). El primero de estos encuentros fue histórico, ya que ningún mandatario de ese país había pisado suelo mexicano.De parte de México, el primero en viajar a la entonces Unión Soviética fue el canciller Antonio Carrillo Flores. Esto ocurrió en 1968. La última vez que un jefe de Estado mexicano estuvo en el territorio ruso fue en 2013, cuando Enrique Peña Nieto estaba en el poder.Además, la relación bilateral va más allá. En abril del año pasado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló que el comercio entre su nación y México fue de alrededor de 4.000 millones de dólares durante 2022. Además, se registró un incremento en la exportación de café mexicano y productos relacionados, así como de diversas frutas y nueces.Otros rubros importantes para el intercambio bilateral son los fertilizantes, mencionó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del país latinoamericano, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, a finales de 2023.Otro ámbito que les une es la salud. Prueba de ello fue que en noviembre del año pasado, la Secretaría de Salud mexicana recibió más de un millón de dosis de Sputnik V, el antígeno ruso contra el coronavirus, mismas que fueron aplicadas en una campaña nacional de vacunación, que concluyó en marzo de 2024.Un doble discursoLa reacción ante la invitación del Gobierno mexicano al Estado ruso para asistir a la investidura de Sheinbaum no se hizo esperar, en especial de parte de la oposición política de la nación latinoamericana, quienes aludieron diversas causas de preocupación, entre ellas, la cercanía de México con EEUU.En este sentido, los internacionalistas comentan que es poco probable que exista una reacción en contra de las autoridades mexicanas por parte de Washington.Otro tema a analizar es la invitación a mandatarios que, en la actualidad, tienen un papel relevante en los conflictos geopolíticos, como lo es el actual jefe de Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, y su relevancia en la guerra en Gaza. Sin embargo, su presencia no fue cuestionada.Méndez Bautista agrega que, ante otros señalamientos como el descartar a Perú y Ecuador para el cambio de Gobierno en México, es relevante hacer énfasis en que la nación latinoamericana no cuenta con vínculos diplomáticos con esos países sudamericanos. El lazo en la era SheinbaumPara los internacionalistas, la invitación de la Administración mexicana puede ayudar a profundizar la ya amistosa relación que existe con Rusia, especialmente ante el inicio del Gobierno de Sheinbaum.Para concluir, García Contreras acota que, al igual que en otros ámbitos a nivel nacional, la diplomacia mexicana continuará en la misma línea que el sexenio que está próximo a concluir."Habrá continuidad en mantener esos lazos e incrementarlos en la medida de las posibilidades. La postura de México en cuanto al derecho internacional y ante Naciones Unidas, han posible que, en el futuro Rusia y [el país latinoamericano] sigan concordando, haciendo dupla en el ámbito [mundial] y la posibilidad de extender los puntos de contacto", finaliza.

