Vinculan a proceso a 'Chapo Isidro' en México
© Foto : X / @TheInspectorAshLa detención de 'El Chapo Isidro', la ciudad de Guasave, México, el 20 de noviembre de 2026 (redes sociales)
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Fausto Isidro Meza Flores, dirigente del cártel de los Beltrán Leyva, tuvo su audiencia en el penal de Almoloya, Estado de México (centro), donde no solo se le dictó esta medida, sino prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con medios locales, la Fiscalía General de la República (FGR) promovió recursos para que el capo, junto con el segundo al mando del grupo delictivo, Germán Rolando N, alias Serafín, y el operador financiero, José Luis N, también obtuvieran esas disposiciones.
Los tres sujetos fueron detenidos el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa (noroeste), lo que causó una oleada de violencia en la región, así como la muerte de cuatro elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército mexicano y de siete agresores.
Los tres sujetos fueron detenidos el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa (noroeste), lo que causó una oleada de violencia en la región, así como la muerte de cuatro elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército mexicano y de siete agresores.
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