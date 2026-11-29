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Las tropas rusas liberan un asentamiento y destruyen 3 sistemas de misiles Neptun ucranianos en un día
Las tropas rusas liberan un asentamiento y destruyen 3 sistemas de misiles Neptun ucranianos en un día
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Durante el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Kolomitsi, en la región de Dnepropetrovsk, reportan desde el Ministerio de... 29.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-29T16:05+0000
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La liberación de Kolomitsi permitió ampliar la cabeza de puente del grupo de fuerzas Este y crear las condiciones para seguir avanzando hacia el interior de la región de Dnepropetrovsk, destacaron desde el organismo.Asimismo, las tropas rusas ejecutaron ataques de alta precisión contra la infraestructura energética utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, aeródromos militares, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y los mercenarios extranjeros en 146 zonas.En el transcurso de las operaciones se inutilizaron también 21 vehículos blindados, un obús M101 y un Paladin de fabricación estadounidense.A su vez, en las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa interceptó 1.612 drones, agregan desde el ente castrense.Las bajas diarias de Ucrania ascendieron a un aproximado de 1.155 militares, se desprende del comunicado. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 350 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 175 soldados ucranianos y el grupo Este, hasta 200 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 180 militares.
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Las tropas rusas liberan un asentamiento y destruyen 3 sistemas de misiles Neptun ucranianos en un día
Durante el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Kolomitsi, en la región de Dnepropetrovsk, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo período, lograron destruir tres lanzadores del sistema de misiles antibuque Neptun, agregan.
La liberación de Kolomitsi permitió ampliar la cabeza de puente del grupo de fuerzas Este y crear las condiciones para seguir avanzando hacia el interior de la región de Dnepropetrovsk, destacaron desde el organismo.
"Las pérdidas del enemigo superaron los dos pelotones de efectivos. Fueron destruidos 5 vehículos blindados de combate, más de 12 automóviles, 13 sistemas robóticos terrestres y alrededor de 30 hexacópteros", señala el comunicado.
Asimismo, las tropas rusas ejecutaron ataques de alta precisión contra la infraestructura energética utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, aeródromos militares, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y los mercenarios extranjeros en 146 zonas.
En el transcurso de las operaciones se inutilizaron también 21 vehículos blindados, un obús M101 y un Paladin de fabricación estadounidense.
26 de noviembre, 16:04 GMT
A su vez, en las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa interceptó 1.612 drones, agregan desde el ente castrense.
Las bajas diarias de Ucrania ascendieron a un aproximado de 1.155 militares, se desprende del comunicado. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 350 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 175 soldados ucranianos y el grupo Este, hasta 200 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 180 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 302.663 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.832 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.799 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 37.007 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 78.270 vehículos militares especiales.
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