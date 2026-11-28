Para la familia Tenorio Meza, guardianes de la nochebuena por más de tres décadas, es fundamental preservar el legado que su padre les inculcó. Su invernadero, TencoPlant Colibrí, opera desde finales de la década de los ochenta y fue uno de los pioneros en el cultivo de esta planta.Para ella, el trabajo en los cultivos no es tarea fácil. Preparar la nochebuena exige un proceso arduo que comienza desde el corte y la preparación de los esquejes (fragmentos de tallo). Además, el oficio enfrenta serios retos para su preservación, ya que las nuevas generaciones no lo consideran rentable debido a las largas jornadas bajo el sol y a la tendencia actual de buscar resultados inmediatos.La planificación de la planta cada temporada exige una anticipación de al menos un año. Desde ese momento, los productores empiezan a solicitar el cultivo y a evaluar los resultados de la cosecha anterior para focalizar las pequeñas y grandes fallas, con el objetivo de corregirlas y mejorar el proceso. El clima adverso, otro de los principales enemigosEntre los principales obstáculos durante el ciclo de crecimiento se encuentran las condiciones meteorológicas. El exceso de lluvias puede provocar enfermedades en los ejemplares, mientras que los días muy nublados retrasan la pigmentación natural de la flor, impidiendo que alcance su color característico en el tiempo esperado, asegura Tenorio. El frío, añade, es uno de los principales factores, ya que la flor es originaria del estado de Guerrero, en el suroeste del país, donde abunda el clima cálido. Debido a esto, los productores tienen que realizar diferentes labores para obtener buenos resultados.Al llegar la temporada de venta, los floricultores buscan comercializar la totalidad de su inventario, aunque siempre existen mermas por plantas que se rompen o enferman. Aquellas que no logran venderse suelen desecharse, ya que con el paso del tiempo envejecen y mantenerlas requiere cuidados adicionales que elevan demasiado el costo de producción.Buscar más opciones frente a la demandaMantener las plantaciones únicamente de la flor durante todo el año puede resultar bastante costoso. Por ello, los productores han tenido que buscar alternativas para seguir obteniendo ingresos provenientes del campo. Entre sus cultivos se encuentran: el cempasúchil, los crisantemos, las suculentas, el alcatraz, entre otros.Si bien la flor de nochebuena es una planta de origen mexicano, hoy existen diversos híbridos que se distinguen por tener tamaños, colores y formas distintos a los de la variedad tradicional, que se caracteriza por su forma arbustiva. Además, a cada color se le ha dado un significado, y de eso depende la cantidad que se produce y se vende de cada uno.Para abastecer la demanda, la familia Tenorio cultiva alrededor de 2.000 plantas al año, con la incertidumbre de si todas se venderán o si quedará producto sin vender, lo que representaría una pérdida económica.
Producir flores de nochebuena en México es una odisea que ya pocos se atreven a emprender. La producción de la 'Euphorbia pulcherrima' o 'Cuetlaxochitl' —símbolo global de la Navidad—, empieza con un año de anticipación y enfrenta lluvias, bajas temperaturas y pérdidas económicas. ¿Cómo se logra sostener este oficio ante el relevo generacional?
Para la familia Tenorio Meza, guardianes de la nochebuena por más de tres décadas, es fundamental preservar el legado que su padre les inculcó. Su invernadero, TencoPlant Colibrí, opera desde finales de la década de los ochenta y fue uno de los pioneros en el cultivo de esta planta.
"Somos pocos los que ahora continuamos [cultivando]; algunos estados están ganando terreno, pues llega muchísima planta de Michoacán (occidente), de Cuernavaca y de distintas partes de Morelos (centro)", comentó a Sputnik Valeria Tenorio, floricultora.
Para ella, el trabajo en los cultivos no es tarea fácil. Preparar la nochebuena exige un proceso arduo que comienza desde el corte y la preparación de los esquejes (fragmentos de tallo). Además, el oficio enfrenta serios retos para su preservación, ya que las nuevas generaciones no lo consideran rentable debido a las largas jornadas bajo el sol y a la tendencia actual de buscar resultados inmediatos.
La planificación de la planta cada temporada exige una anticipación de al menos un año. Desde ese momento, los productores empiezan a solicitar el cultivo y a evaluar los resultados de la cosecha anterior para focalizar las pequeñas y grandes fallas, con el objetivo de corregirlas y mejorar el proceso.
🇲🇽🌺 "Somos pocos los que ahora continuamos": el reto de mantener viva la tradición de la nochebuena en México
🌱 Cultivar flores de nochebuena en México es una odisea que ya pocos se atreven a emprender. La producción de la Euphorbia pulcherrima o Cuetlaxóchitl —símbolo global de la Navidad—, empieza con un año de anticipación y enfrenta lluvias, bajas temperaturas y pérdidas económicas. ¿Cómo se logra sostener este oficio ante el relevo generacional?
👨🌾 Para la familia Tenorio Meza, guardianes de esta especie por más de tres décadas, es fundamental preservar el legado que su padre les inculcó. Su invernadero opera desde finales de la década de los ochenta y fue uno de los pioneros en el cultivo de esta planta.
🗣 "Somos pocos los que ahora continuamos [cultivando]; algunos estados están ganando terreno, pues llega muchísima planta de Michoacán (occidente), de Cuernavaca y de distintas partes de Morelos (centro)", comentó a Sputnik Valeria Tenorio, floricultora.
☀️ Para ella, el trabajo en los cultivos no es tarea fácil. Preparar la nochebuena exige un proceso arduo que comienza desde el corte y la preparación de los esquejes (fragmentos de tallo). Además, el oficio enfrenta serios retos para su preservación, ya que las nuevas generaciones no lo consideran rentable debido a las largas jornadas bajo el sol y a la tendencia actual de buscar resultados inmediatos.
El clima adverso, otro de los principales enemigos
Entre los principales obstáculos durante el ciclo de crecimiento se encuentran las condiciones meteorológicas. El exceso de lluvias puede provocar enfermedades en los ejemplares, mientras que los días muy nublados retrasan la pigmentación natural de la flor, impidiendo que alcance su color característico en el tiempo esperado, asegura Tenorio.
El frío, añade, es uno de los principales factores, ya que la flor es originaria del estado de Guerrero, en el suroeste del país, donde abunda el clima cálido. Debido a esto, los productores tienen que realizar diferentes labores para obtener buenos resultados.
Al llegar la temporada de venta, los floricultores buscan comercializar la totalidad de su inventario, aunque siempre existen mermas por plantas que se rompen o enferman. Aquellas que no logran venderse suelen desecharse, ya que con el paso del tiempo envejecen y mantenerlas requiere cuidados adicionales que elevan demasiado el costo de producción.
Mantener las plantaciones únicamente de la flor durante todo el año puede resultar bastante costoso. Por ello, los productores han tenido que buscar alternativas para seguir obteniendo ingresos provenientes del campo. Entre sus cultivos se encuentran: el cempasúchil, los crisantemos, las suculentas, el alcatraz, entre otros.
Si bien la flor de nochebuena es una planta de origen mexicano, hoy existen diversos híbridos que se distinguen por tener tamaños, colores y formas distintos a los de la variedad tradicional, que se caracteriza por su forma arbustiva. Además, a cada color se le ha dado un significado, y de eso depende la cantidad que se produce y se vende de cada uno.
"La blanca, pureza; la rosa, amistad, amor y algo así. O igual hay personas que, según el color que vaya a adornar su árbol, es el color que eligen de nochebuena", explica Tenorio, productora de la flor.
Para abastecer la demanda, la familia Tenorio cultiva alrededor de 2.000 plantas al año, con la incertidumbre de si todas se venderán o si quedará producto sin vender, lo que representaría una pérdida económica.
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