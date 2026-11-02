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La capital de México defiende la soberanía del cempasúchil, la flor tradicional de Día de Muertos | Video
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Más allá de su rol en las ofrendas del Día de Muertos, el cempasúchil enfrenta el reto de preservar su origen mexicano, para así fortalecer la producción... 02.11.2026, Sputnik Mundo
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El cempasúchil (Tagetes erecta) durante el Día de Muertos llena los altares, panteones y calles de México con su característico color naranja. La tradición señala que sus pétalos y aroma guían a las almas de los difuntos de regreso a sus familias. Debido a la importancia cultural de la planta, se ha emprendido una campaña que busca preservar su origen y protegerlo. En Xochimilco, al sureste de la Ciudad de México (centro), productores desarrollan sus propias variedades de cempasúchil y pugnan por disminuir la dependencia de semillas importadas. Para ello cuentan con un convenio con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el fin de rastrear la presencia de esta flor en México .Proteger el patrimonioPáez Gerardo señaló que empresas de Estados Unidos y Países Bajos han desarrollado variedades comerciales de la flor. Ante ello, señala que la iniciativa de protección del cultivo busca la cosecha de plantas con tallos bajos, colores intensos y flores bien conformadas, esto como una forma de destacarse sobre la competencia. Para ello, enfatiza que se ha hecho una vinculación con universidades y autoridades agrícolas.En el proyecto también participa el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual se encarga de vigilar el cumplimiento de la normativa en materia de semillas. A la par de esta iniciativa, el Congreso de la Ciudad de México impulsó una iniciativa para declarar el cultivo del cempasúchil y sus prácticas agrícolas tradicionales como Patrimonio Biocultural de la capital; asimismo, la propuesta busca promover la celebración del Día de la Flor de Cempasúchil cada 30 de octubre. De acuerdo con datos del Gobierno local, la capital mexicana registró este año una cosecha de 10 millones de plantas, con Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta entre sus principales zonas productoras.Más allá de los altaresEl cempasúchil, además de ser un componente central en las ofrendas, ha encontrado también un lugar en la medicina tradicional mexicana. Varias partes de la planta, como sus hojas y raíces, han sido desde hace tiempo objeto de interés herbolario por sus componentes y sus posibles aplicaciones para el cuidado de la salud.En la herbolaria, la tagetes erecta se utiliza para poder encargarse de enfermedades respiratorias, entre ellas el asma y la tos, así como combatir problemas en el estómago y dolores relacionados con la menstruación.Luis Enrique Páez Gerardo explicó a Sputnik que su uso también destaca en temas relacionados con la cicatrización, ya que desinflama la piel, previene infecciones en las heridas y acelera la regeneración de las células de los tejidos dañados.
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La capital de México defiende la soberanía del cempasúchil, la flor tradicional de Día de Muertos | Video

01:45 GMT 02.11.2026 (actualizado: 03:00 GMT 02.11.2026)
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México busca certificar la soberanía de su tradicional flor de Día de Muertos - Sputnik Mundo, 1920, 02.11.2026
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Más allá de su rol en las ofrendas del Día de Muertos, el cempasúchil enfrenta el reto de preservar su origen mexicano, para así fortalecer la producción nacional de semillas. En Xochimilco, los agricultores trabajan para conservar su historia y explorar sus diversas propiedades.
El cempasúchil (Tagetes erecta) durante el Día de Muertos llena los altares, panteones y calles de México con su característico color naranja. La tradición señala que sus pétalos y aroma guían a las almas de los difuntos de regreso a sus familias.
Debido a la importancia cultural de la planta, se ha emprendido una campaña que busca preservar su origen y protegerlo. En Xochimilco, al sureste de la Ciudad de México (centro), productores desarrollan sus propias variedades de cempasúchil y pugnan por disminuir la dependencia de semillas importadas.
Para ello cuentan con un convenio con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el fin de rastrear la presencia de esta flor en México .

"Muchos productores dependen de semillas que vienen del extranjero y lo que queremos es que el mexicano sea autosuficiente, que tenga semillas producidas con las características que demanda el mercado", dijo a Sputnik Luis Enrique Páez Gerardo, biólogo y titular del vivero Cactimex.

Inicia la cosecha de flor de cempasúchil para el Día de Muertos en Atlixco, México - Sputnik Mundo, 1920, 26.10.2025
Inicia la cosecha de flor de cempasúchil para el Día de Muertos en Atlixco, México
26 de octubre 2025, 22:34 GMT

Proteger el patrimonio

Páez Gerardo señaló que empresas de Estados Unidos y Países Bajos han desarrollado variedades comerciales de la flor.
Ante ello, señala que la iniciativa de protección del cultivo busca la cosecha de plantas con tallos bajos, colores intensos y flores bien conformadas, esto como una forma de destacarse sobre la competencia. Para ello, enfatiza que se ha hecho una vinculación con universidades y autoridades agrícolas.
Xochimilco se pinta de naranja con la temporada de cempasúchil - Sputnik Mundo, 1920, 24.10.2025
Xochimilco se pinta de naranja con la temporada de cempasúchil
24 de octubre 2025, 08:02 GMT
En el proyecto también participa el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual se encarga de vigilar el cumplimiento de la normativa en materia de semillas.
A la par de esta iniciativa, el Congreso de la Ciudad de México impulsó una iniciativa para declarar el cultivo del cempasúchil y sus prácticas agrícolas tradicionales como Patrimonio Biocultural de la capital; asimismo, la propuesta busca promover la celebración del Día de la Flor de Cempasúchil cada 30 de octubre.
De acuerdo con datos del Gobierno local, la capital mexicana registró este año una cosecha de 10 millones de plantas, con Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta entre sus principales zonas productoras.

Más allá de los altares

El cempasúchil, además de ser un componente central en las ofrendas, ha encontrado también un lugar en la medicina tradicional mexicana. Varias partes de la planta, como sus hojas y raíces, han sido desde hace tiempo objeto de interés herbolario por sus componentes y sus posibles aplicaciones para el cuidado de la salud.
Catrina monumental en la capital de México - Sputnik Mundo, 1920, 31.10.2026
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La Catrina monumental custodia la tradición del Día de Muertos en la capital de México | Video
31 de octubre, 23:56 GMT
En la herbolaria, la tagetes erecta se utiliza para poder encargarse de enfermedades respiratorias, entre ellas el asma y la tos, así como combatir problemas en el estómago y dolores relacionados con la menstruación.
Luis Enrique Páez Gerardo explicó a Sputnik que su uso también destaca en temas relacionados con la cicatrización, ya que desinflama la piel, previene infecciones en las heridas y acelera la regeneración de las células de los tejidos dañados.
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