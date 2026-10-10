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El huracán Simón se intensifica a categoría 3; Gobierno de México se alista para el impacto

El huracán Simón se intensifica a categoría 3; Gobierno de México se alista para el impacto

Sputnik Mundo

La Comisión Nacional del Agua informó a través de redes sociales que el centro del ciclón se encuentra a 245 kilómetros de las costas de Colima y a 415 de las... 10.10.2026, Sputnik Mundo

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Tras el anuncio, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum advirtió que el huracán provocará lluvias fuertes a torrenciales en el occidente y sur del país, en específico en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Además, dijo que las autoridades ya se encuentran preparadas para atender la emergencia."Exhortamos a la población a mantenerse informada por los canales oficiales. Es importante resguardarse y, en caso de zonas vulnerables, evacuar hacia los refugios temporales habilitados", escribió la mandataria en su perfil de X.

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