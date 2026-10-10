El huracán Simón se intensifica a categoría 3; Gobierno de México se alista para el impacto

Tras el anuncio, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum advirtió que el huracán provocará lluvias fuertes a torrenciales en el occidente y sur del país, en específico en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Además, dijo que las autoridades ya se encuentran preparadas para atender la emergencia."Exhortamos a la población a mantenerse informada por los canales oficiales. Es importante resguardarse y, en caso de zonas vulnerables, evacuar hacia los refugios temporales habilitados", escribió la mandataria en su perfil de X.
La Comisión Nacional del Agua informó a través de redes sociales que el centro del ciclón se encuentra a 245 kilómetros de las costas de Colima y a 415 de las de Jalisco, ambas entidades ubicadas al suroeste de México. Actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora.
Tras el anuncio, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum advirtió que el huracán provocará lluvias fuertes a torrenciales en el occidente y sur del país, en específico en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Además, dijo que las autoridades ya se encuentran preparadas para atender la emergencia.
"Exhortamos a la población a mantenerse informada por los canales oficiales. Es importante resguardarse y, en caso de zonas vulnerables, evacuar hacia los refugios temporales habilitados", escribió la mandataria en su perfil de X.
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