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El huracán Simón se intensifica a categoría 3; Gobierno de México se alista para el impacto
El huracán Simón se intensifica a categoría 3; Gobierno de México se alista para el impacto
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La Comisión Nacional del Agua informó a través de redes sociales que el centro del ciclón se encuentra a 245 kilómetros de las costas de Colima y a 415 de las... 10.10.2026, Sputnik Mundo
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Tras el anuncio, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum advirtió que el huracán provocará lluvias fuertes a torrenciales en el occidente y sur del país, en específico en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Además, dijo que las autoridades ya se encuentran preparadas para atender la emergencia."Exhortamos a la población a mantenerse informada por los canales oficiales. Es importante resguardarse y, en caso de zonas vulnerables, evacuar hacia los refugios temporales habilitados", escribió la mandataria en su perfil de X.
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El huracán Simón se intensifica a categoría 3; Gobierno de México se alista para el impacto

04:31 GMT 10.10.2026 (actualizado: 19:40 GMT 10.10.2026)
© Foto : X - @CNPC_MXHuracan Simon
Huracan Simon - Sputnik Mundo, 1920, 10.10.2026
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La Comisión Nacional del Agua informó a través de redes sociales que el centro del ciclón se encuentra a 245 kilómetros de las costas de Colima y a 415 de las de Jalisco, ambas entidades ubicadas al suroeste de México. Actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora.
Tras el anuncio, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum advirtió que el huracán provocará lluvias fuertes a torrenciales en el occidente y sur del país, en específico en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Además, dijo que las autoridades ya se encuentran preparadas para atender la emergencia.
Clima lluvioso en la Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 08.10.2026
América Latina
¡Alerta!: el huracán Simón podría impactar en México dos veces
8 de octubre, 22:32 GMT
"Exhortamos a la población a mantenerse informada por los canales oficiales. Es importante resguardarse y, en caso de zonas vulnerables, evacuar hacia los refugios temporales habilitados", escribió la mandataria en su perfil de X.
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