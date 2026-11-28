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Las FFAA de Rusia interceptan más de 1.500 drones ucranianos en solo un día
Las FFAA de Rusia interceptan más de 1.500 drones ucranianos en solo un día
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En la última jornada, la defensa antiaérea rusa interceptó cinco bombas guiadas, un proyectil del sistema Himars y 1.601 drones, reportan desde el Ministerio... 28.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-28T12:31+0000
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En cuanto a las bajas ucranianas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 340 militares ucranianos abatidos.Se suman a estas bajas hasta 160 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Norte, más de 210 en la zona del grupo Oeste, hasta 190 en las agrupaciones del grupo Este, hasta 175 en la del grupo Sur y alrededor de 25 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, las tropas rusas ejecutaron ataques de alta precisión contra la infraestructura de energía y combustible utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lanzamiento de drones, aeródromos militares, así como puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios en 156 zonas.En el transcurso de las operaciones se inutilizaron 16 vehículos blindados y dos vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples.
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Las FFAA de Rusia interceptan más de 1.500 drones ucranianos en solo un día
En la última jornada, la defensa antiaérea rusa interceptó cinco bombas guiadas, un proyectil del sistema Himars y 1.601 drones, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En el mismo período, Kiev perdió unos 1.100 militares, agregan.
En cuanto a las bajas ucranianas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 340 militares ucranianos abatidos.
Se suman a estas bajas hasta 160 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Norte, más de 210 en la zona del grupo Oeste, hasta 190 en las agrupaciones del grupo Este, hasta 175 en la del grupo Sur y alrededor de 25 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Asimismo, las tropas rusas ejecutaron ataques de alta precisión contra la infraestructura de energía y combustible utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lanzamiento de drones, aeródromos militares, así como puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios en 156 zonas.
En el transcurso de las operaciones se inutilizaron 16 vehículos blindados y dos vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 301.051 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.811 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.799 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.997 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 78.193 vehículos militares especiales.