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La guerra tecnológica entre Apple y OpenAI escala con acusaciones de robo de secretos comerciales
La guerra tecnológica entre Apple y OpenAI escala con acusaciones de robo de secretos comerciales
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La empresa de desarrollo de inteligencia artificial OpenAI demanda al gigante tecnológico Apple por presunto robo de secretos comerciales y competencia... 28.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-28T17:37+0000
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Según OpenAI, Apple utiliza su "tamaño y riqueza para impedir la competencia", incluso mediante amenazas a proveedores que podrían colaborar en el desarrollo de sus nuevos dispositivos, con el objetivo de competir de manera desleal por todos los medios posibles.Además, según la denuncia presentada por el desarrollador de ChatGPT, Apple obtuvo información confidencial al contratar a un exempleado de OpenAI, que trabajó en la empresa durante seis meses. En ese período, el trabajador tuvo acceso a información específica sobre un nuevo dispositivo, así como a la hoja de ruta de OpenAI para futuros productos de hardware.Apple niega tanto haber recurrido al exempleado para acceder a datos confidenciales de OpenAI como haber intentado frenar la competencia en el desarrollo de dispositivos de inteligencia artificial. La compañía sostiene que OpenAI busca desviar la atención de una demanda que Apple ya había presentado.En julio, Apple demandó a OpenAI y a dos de sus exempleados. La empresa alegó que OpenAI orquestó una campaña para apropiarse de información confidencial sobre diseño de hardware, fabricación y cadena de suministro, aprovechando contrataciones y candidatos procedentes de Apple. OpenAI rechazó entonces las acusaciones. La tensión entre ambas compañías tecnológicas va en aumento, en medio de una carrera cada vez más intensa por desarrollar productos de inteligencia artificial que alimenta la competencia por el talento y las tecnologías patentadas.
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La guerra tecnológica entre Apple y OpenAI escala con acusaciones de robo de secretos comerciales
La empresa de desarrollo de inteligencia artificial OpenAI demanda al gigante tecnológico Apple por presunto robo de secretos comerciales y competencia desleal, informan medios. La demanda, interpuesta ante un tribunal federal de California, alega que las prácticas de contratación de Apple estaban diseñadas para "retener" a sus empleados.
Según OpenAI, Apple utiliza su "tamaño y riqueza para impedir la competencia", incluso mediante amenazas a proveedores que podrían colaborar en el desarrollo de sus nuevos dispositivos, con el objetivo de competir de manera desleal por todos los medios posibles.
Además, según la denuncia presentada por el desarrollador de ChatGPT, Apple obtuvo información confidencial al contratar a un exempleado de OpenAI, que trabajó en la empresa durante seis meses. En ese período, el trabajador tuvo acceso a información específica sobre un nuevo dispositivo, así como a la hoja de ruta de OpenAI para futuros productos de hardware.
Apple niega tanto haber recurrido al exempleado para acceder a datos confidenciales de OpenAI como haber intentado frenar la competencia en el desarrollo de dispositivos de inteligencia artificial. La compañía sostiene que OpenAI busca desviar la atención de una demanda que Apple ya había presentado.
En julio, Apple demandó a OpenAI y a dos de sus exempleados. La empresa alegó que OpenAI orquestó una campaña para apropiarse de información confidencial sobre diseño de hardware, fabricación y cadena de suministro, aprovechando contrataciones y candidatos procedentes de Apple. OpenAI rechazó entonces las acusaciones.
La tensión entre ambas compañías tecnológicas va en aumento, en medio de una carrera cada vez más intensa por desarrollar productos de inteligencia artificial que alimenta la competencia por el talento y las tecnologías patentadas.