Según la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, en una de estas edificaciones se hallaron urnas y mamparas pertenecientes no solo al INE, sino a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Además, encontraron copias de recibos, contratos e información de sujetos supuestamente vinculados al desfalco de más de 55,5 millones de dólares.Frente a ello, la funcionaria mexicana resaltó que se abrieron 16 carpetas de investigación, ello por "posibles irregularidades en la asignación de contratos".Previamente, se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó cuentas bancarias de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, así como de al menos dos de sus familiares, y de ocho extrabajadores del ente electoral.
Las autoridades de la nación latinoamericana aseguraron cuatro casas en la Ciudad de México, esto como parte de las pesquisas de un presunto caso de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE).
Según la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, en una de estas edificaciones se hallaron urnas y mamparas pertenecientes no solo al INE, sino a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Además, encontraron copias de recibos, contratos e información de sujetos supuestamente vinculados al desfalco de más de 55,5 millones de dólares.
Previamente, se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó cuentas bancarias de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, así como de al menos dos de sus familiares, y de ocho extrabajadores del ente electoral.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).