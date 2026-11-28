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Este medio de transporte representa gran parte de los ingresos de la sociedad en Colombia
Este medio de transporte representa gran parte de los ingresos de la sociedad en Colombia
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El 67% de los motociclistas en Colombia depende de este vehículo para desarrollar su actividad laboral o trasladarse a su empleo, de acuerdo con un estudio de... 28.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-28T08:03+0000
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La investigación encontró que 45% de los usuarios utiliza la motocicleta directamente como herramienta de trabajo, mientras que 22% la necesita para desplazarse hasta su lugar de empleo. De igual forma, en cuatro de cada diez hogares de motociclistas, al menos la mitad de los ingresos familiares depende de este medio de transporte.Entre los usuarios, 53% son mujeres y 60% pertenece a las dos categorías más bajas de la clasificación socioeconómica. La edad promedio es de 37 años. Además, 57% de los conductores es jefe de hogar y 70% convive con menores de 18 años.El estudio, citado por La República, arrojó que la experiencia de conducción también es significativa: 69% lleva más de cinco años utilizando una motocicleta y el promedio de antigüedad al manubrio alcanza los 13 años.La dependencia económica de las motocicletas también puso bajo la lupa los riesgos de los siniestros viales, presentando cifras que indican que Colombia registra un promedio de 24 muertes diarias por accidentes de tránsito y que más de 63% de las víctimas fatales son conductores de este tipo de vehículos.En cuanto al desempeño de la industria, Bogotá registró más de 1,1 millones de motocicletas nuevas entre enero y octubre de 2026, un incremento de 27,87% frente al mismo período del año anterior, según datos de la Andi y Fenalco basados en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).El país sudamericano se mantiene como el tercer mayor mercado de motocicletas de América Latina, detrás de Brasil y México. La industria prevé cerrar 2026 con cerca de 1,4 millones de unidades registradas, aunque anticipa un crecimiento más moderado para 2027.
https://noticiaslatam.lat/20261121/colombia-compra-cada-vez-mas-al-exterior-por-que-no-consigue-compensarlo-con-sus-exportaciones-1175970049.html
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Este medio de transporte representa gran parte de los ingresos de la sociedad en Colombia
El 67% de los motociclistas en Colombia depende de este vehículo para desarrollar su actividad laboral o trasladarse a su empleo, de acuerdo con un estudio de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que analizó su papel en la economía de los hogares.
La investigación encontró que 45% de los usuarios utiliza la motocicleta directamente como herramienta de trabajo, mientras que 22% la necesita para desplazarse hasta su lugar de empleo. De igual forma, en cuatro de cada diez hogares de motociclistas, al menos la mitad de los ingresos familiares depende de este medio de transporte.
Entre los usuarios, 53% son mujeres y 60% pertenece a las dos categorías más bajas de la clasificación socioeconómica. La edad promedio es de 37 años. Además, 57% de los conductores es jefe de hogar y 70% convive con menores de 18 años.
El estudio, citado por La República, arrojó que la experiencia de conducción también es significativa: 69% lleva más de cinco años utilizando una motocicleta y el promedio de antigüedad al manubrio alcanza los 13 años.
21 de noviembre, 02:00 GMT
La dependencia económica de las motocicletas también puso bajo la lupa los riesgos de los siniestros viales, presentando cifras que indican que Colombia registra un promedio de 24 muertes diarias por accidentes de tránsito y que más de 63% de las víctimas fatales son conductores de este tipo de vehículos.
En cuanto al desempeño de la industria, Bogotá registró más de 1,1 millones de motocicletas nuevas entre enero y octubre de 2026, un incremento de 27,87% frente al mismo período del año anterior, según datos de la Andi y Fenalco basados en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).
El país sudamericano se mantiene como el tercer mayor mercado de motocicletas de América Latina, detrás de Brasil y México. La industria prevé cerrar 2026 con cerca de 1,4 millones de unidades registradas, aunque anticipa un crecimiento más moderado para 2027.
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