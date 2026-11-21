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Colombia compra cada vez más al exterior: ¿por qué no consigue compensarlo con sus exportaciones?

Colombia compra cada vez más al exterior: ¿por qué no consigue compensarlo con sus exportaciones?

Sputnik Mundo

El país sudamericano está comprando al mundo mucho más de lo que consigue venderle. En septiembre de este año, el déficit de su balanza comercial alcanzó los... 21.11.2026, Sputnik Mundo

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Entre enero y septiembre, el desequilibrio acumuló 16.134,9 millones de dólares, 37,4% más que durante el mismo período de 2025, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).La brecha se explica por dos velocidades distintas: mientras las importaciones crecieron 19,1% en los primeros nueve meses del año, las exportaciones aumentaron13,3%, de acuerdo con las cifras de comercio exterior del DANE.Lo que no avanzaColombia no logra diversificar suficientemente sus ventas externas. Entre enero y septiembre de 2026, los combustibles y productos de industrias extractivas representaron 40,4% de las exportaciones; los productos agropecuarios, alimentos y bebidas, el 26%; y las manufacturas, apenas el 19,2%, según el boletín técnico de Exportaciones de septiembre de 2026, publicado por el DANE en noviembre.El problema es que las exportaciones manufactureras disminuyeron 0,2% frente al mismo período de 2025, mientras las agropecuarias retrocedieron 3,3%. El crecimiento de las ventas externas en el grupo de otros sectores, que aumentó un 93,4%, estuvo impulsado principalmente por el oro no monetario, cuya contribución explicó prácticamente la totalidad del incremento de ese grupo.También hay que distinguir entre el valor y la cantidad de productos vendidos. En septiembre de 2026, el valor de las exportaciones colombianas aumentó 16,4% frente al mismo mes de 2025, pero el volumen exportado cayó un 9,2 %, de acuerdo con el Informe Mensual de Exportaciones Colombianas de septiembre de 2026, elaborado por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).Esto significa que el crecimiento en dólares no necesariamente representa un aumento de las cantidades que Colombia consigue vender en el exterior, sino que también puede responder a los precios internacionales y a la composición de los productos exportados.La debilidad exportadora coincide con un crecimiento limitado de la industria. En septiembre, la producción manufacturera aumentó 1,5% anual, las ventas reales crecieron apenas 0,6% y el personal ocupado bajó 1,4%, de acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial de septiembre de 2026, publicada en noviembre.Revaluación, consumo y debilidades productivas¿Qué explica que las importaciones crezcan más rápido que las exportaciones? Consultado por Sputnik, el profesor Germán Caicedo, del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, identifica la revaluación del peso colombiano como uno de los factores principales. "Tenemos una tasa de cambio que está bastante revaluada (...) y esto claramente favorece las importaciones porque las abarata", explica.El experto advierte que ese fenómeno puede tener dos efectos distintos: abaratar la maquinaria y los insumos necesarios para producir en Colombia, pero también estimular la compra de bienes de consumo extranjeros.Caicedo considera que el aumento de las importaciones de bienes de capital podría anticipar una recuperación industrial. "Si eso fuese cierto, lo que deberíamos tener es que, en unos meses, probablemente hasta en un año, deberíamos ver un repunte de esa producción manufacturera", afirma.Sobre el déficit comercial, Caicedo introduce un matiz: no considera que sea necesariamente insostenible en las condiciones actuales. "Un déficit comercial debe ser una alerta cuando empieza a haber una brecha que se vuelve crecientemente estructural", sostiene. A su juicio, el problema aparece cuando el desequilibrio aumenta de forma persistente y obliga a empresas y exportadores a endeudarse para financiar las compras externas.¿Cómo se compara con otros países de la región?El desequilibrio colombiano contrasta con los resultados de otras economías latinoamericanas:Aunque las estructuras productivas y los métodos estadísticos de los países no son idénticos, el caso ecuatoriano muestra que el crecimiento de las compras externas por encima de las ventas no conduce automáticamente a un déficit. En ese país, entre enero y septiembre, sus importaciones crecieron 20%, por encima del 11% de las exportaciones, pero conservó un saldo comercial positivo.El experto consultado también subraya la importancia de los mercados regionales.La apuesta de De la Espriella en la materiaEl Gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, plantea aprovechar la revaluación del peso para abaratar la importación de maquinaria, tecnología e insumos, reducir barreras a los exportadores y atraer inversión privada hacia sectores de mayor valor agregado.Esta estrategia enfrenta un cuestionamiento central: importar más tecnología no garantiza, por sí solo, que aumente la producción nacional ni que se fortalezca la industria. Caicedo expone que es necesaria la intervención estatal para evitar que el déficit se convierta en un problema estructural."Tiene que haber una intervención del gobierno porque, si no existe esa intervención, se corre el riesgo de que se vuelva estructuralmente creciente", afirma.El desafío de Colombia es pasar de los anuncios a resultados verificables: más manufacturas, productividad y exportaciones con valor agregado. La cuestión de fondo no es cuánto importa este país, sino si consigue desarrollar una oferta nacional capaz de competir y vender más al mundo.

https://noticiaslatam.lat/20261114/por-que-colombia-cambio-sus-exportaciones-hacia-ecuador-y-venezuela-1175871514.html

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