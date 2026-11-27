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Rusia libera 2 localidades y abate casi 8.000 militares ucranianos en una semana
Rusia libera 2 localidades y abate casi 8.000 militares ucranianos en una semana
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Durante la última semana, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron los asentamientos de Barvínovka, en la región de Zaporozhie, y Sosnovi Bor, en la región de... 27.11.2026, Sputnik Mundo
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En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 2.375 militares ucranianos abatidos, indican desde la entidad castrense.A estas bajas se suman más de 1.490 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, más de 1.435 en la de la agrupación Este, más de 1.145 en la del grupo Sur, más de 1.125 en la del grupo Norte y alrededor de 145 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.En respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA rusas realizaron 2 ataques masivos y 12 combinados con armas de alta precisión y drones contra las instalaciones militares ucranianas, apunta el informe semanal.De este modo, alcanzaron la industria militar de Ucrania involucrada en la producción de misiles de crucero, combustible para cohetes y drones, centros logísticos, la infraestructura energética y de transporte utilizada con fines militares, instalaciones de producción y almacenes de complejos robóticos, así como aeródromos militares y depósitos de municiones.Además, durante la última semana fueron golpeadas las instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos, destinadas a las necesidades de las FFAA de Ucrania. En particular, fuerzas rusas neutralizaron 14 buques.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 17 bombas guiadas, tres misiles Neptun ucranianos, un proyectil del sistema Himars, además de derribar 5.422 drones. Las tropas rusas también alcanzaron 75 vehículos blindados.
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Rusia libera 2 localidades y abate casi 8.000 militares ucranianos en una semana
Durante la última semana, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron los asentamientos de Barvínovka, en la región de Zaporozhie, y Sosnovi Bor, en la región de Járkov, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo período, Ucrania perdió unos 7.715 soldados, detallan.
En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 2.375 militares ucranianos abatidos, indican desde la entidad castrense.
A estas bajas se suman más de 1.490 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, más de 1.435 en la de la agrupación Este, más de 1.145 en la del grupo Sur, más de 1.125 en la del grupo Norte y alrededor de 145 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA rusas realizaron 2 ataques masivos y 12 combinados con armas de alta precisión y drones contra las instalaciones militares ucranianas, apunta el informe semanal.
De este modo, alcanzaron la industria militar de Ucrania involucrada en la producción de misiles de crucero, combustible para cohetes y drones, centros logísticos, la infraestructura energética y de transporte utilizada con fines militares, instalaciones de producción y almacenes de complejos robóticos, así como aeródromos militares y depósitos de municiones.
Además, durante la última semana fueron golpeadas las instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos, destinadas a las necesidades de las FFAA de Ucrania. En particular, fuerzas rusas neutralizaron 14 buques.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 17 bombas guiadas, tres misiles Neptun ucranianos, un proyectil del sistema Himars, además de derribar 5.422 drones. Las tropas rusas también alcanzaron 75 vehículos blindados.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 299.450 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.795 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.797 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.992 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 78.132 vehículos militares especiales.
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