https://noticiaslatam.lat/20261127/rusia-libera-2-localidades-y-abate-casi-8000-militares-ucranianos-en-una-semana-1176045663.html

Rusia libera 2 localidades y abate casi 8.000 militares ucranianos en una semana

Rusia libera 2 localidades y abate casi 8.000 militares ucranianos en una semana

Sputnik Mundo

Durante la última semana, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron los asentamientos de Barvínovka, en la región de Zaporozhie, y Sosnovi Bor, en la región de... 27.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-27T15:15+0000

2026-11-27T15:15+0000

2026-11-27T15:15+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/1b/1176045496_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_53c45826838af0c48d13f373081f83ae.jpg

En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 2.375 militares ucranianos abatidos, indican desde la entidad castrense.A estas bajas se suman más de 1.490 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, más de 1.435 en la de la agrupación Este, más de 1.145 en la del grupo Sur, más de 1.125 en la del grupo Norte y alrededor de 145 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.En respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA rusas realizaron 2 ataques masivos y 12 combinados con armas de alta precisión y drones contra las instalaciones militares ucranianas, apunta el informe semanal.De este modo, alcanzaron la industria militar de Ucrania involucrada en la producción de misiles de crucero, combustible para cohetes y drones, centros logísticos, la infraestructura energética y de transporte utilizada con fines militares, instalaciones de producción y almacenes de complejos robóticos, así como aeródromos militares y depósitos de municiones.Además, durante la última semana fueron golpeadas las instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos, destinadas a las necesidades de las FFAA de Ucrania. En particular, fuerzas rusas neutralizaron 14 buques.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 17 bombas guiadas, tres misiles Neptun ucranianos, un proyectil del sistema Himars, además de derribar 5.422 drones. Las tropas rusas también alcanzaron 75 vehículos blindados.

https://noticiaslatam.lat/20261127/como-los-drones-han-cambiado-el-papel-de-los-tanques-y-los-helicopteros-en-el-campo-de-batalla-1176044693.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa