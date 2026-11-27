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¿Cómo los drones han cambiado el papel de los tanques y los helicópteros en el campo de batalla?

¿Cómo los drones han cambiado el papel de los tanques y los helicópteros en el campo de batalla?

Sputnik Mundo

El uso masivo de drones ha transformado el papel de los tanques y los helicópteros en el campo de batalla, señala a Sputnik el ingeniero ruso Dmitri Kuziakin... 27.11.2026, Sputnik Mundo

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"Es más sencillo realizar 20 vuelos con drones FPV y transportar todo lo que un helicóptero podría llevar en un solo viaje que montar un enorme sistema de dron pesado. Hay que ensamblarlo sobre el terreno y ponerlo a punto, lo que requiere tiempo y supone un riesgo adicional", explica.De acuerdo con Kuziakin, quien también es el diseñador jefe del Centro de Soluciones Integrales No Tripuladas, para este tipo de tareas también pueden utilizarse drones FPV pesados. Además, distribuir la carga entre varios aparatos hace que el suministro sea más resistente a las pérdidas.En opinión de Kuziakin, el desarrollo de los sistemas no tripulados también ha cambiado la forma de emplear los vehículos blindados pesados."Incluso los tanques han sido desplazados de la línea de contacto. Ahora funcionan más bien como plataformas de fuego pesado: se trata de llevar rápidamente un cañón a un determinado punto y abrir fuego. Pero los tanques ya no pueden librar combates terrestres como lo hacían antes. Lo mismo ocurre con la aviación de las FFAA, incluidos los helicópteros de ataque. Su papel también requiere una profunda revisión", destaca.Al mismo tiempo, Kuziakin subraya que ni los tanques ni los helicópteros de ataque desaparecerán, aunque su utilización tendrá que adaptarse a las nuevas condiciones.

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