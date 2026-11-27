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¿Cómo los drones han cambiado el papel de los tanques y los helicópteros en el campo de batalla?
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El uso masivo de drones ha transformado el papel de los tanques y los helicópteros en el campo de batalla, señala a Sputnik el ingeniero ruso Dmitri Kuziakin... 27.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-27T10:52+0000
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"Es más sencillo realizar 20 vuelos con drones FPV y transportar todo lo que un helicóptero podría llevar en un solo viaje que montar un enorme sistema de dron pesado. Hay que ensamblarlo sobre el terreno y ponerlo a punto, lo que requiere tiempo y supone un riesgo adicional", explica.De acuerdo con Kuziakin, quien también es el diseñador jefe del Centro de Soluciones Integrales No Tripuladas, para este tipo de tareas también pueden utilizarse drones FPV pesados. Además, distribuir la carga entre varios aparatos hace que el suministro sea más resistente a las pérdidas.En opinión de Kuziakin, el desarrollo de los sistemas no tripulados también ha cambiado la forma de emplear los vehículos blindados pesados."Incluso los tanques han sido desplazados de la línea de contacto. Ahora funcionan más bien como plataformas de fuego pesado: se trata de llevar rápidamente un cañón a un determinado punto y abrir fuego. Pero los tanques ya no pueden librar combates terrestres como lo hacían antes. Lo mismo ocurre con la aviación de las FFAA, incluidos los helicópteros de ataque. Su papel también requiere una profunda revisión", destaca.Al mismo tiempo, Kuziakin subraya que ni los tanques ni los helicópteros de ataque desaparecerán, aunque su utilización tendrá que adaptarse a las nuevas condiciones.
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¿Cómo los drones han cambiado el papel de los tanques y los helicópteros en el campo de batalla?
El uso masivo de drones ha transformado el papel de los tanques y los helicópteros en el campo de batalla, señala a Sputnik el ingeniero ruso Dmitri Kuziakin. Algunas de sus funciones ahora pueden ser desempeñadas por drones más baratos, mientras que los sistemas de armamento tradicionales tendrán que someterse a una profunda transformación, añade.
"Es más sencillo realizar 20 vuelos con drones FPV y transportar todo lo que un helicóptero podría llevar en un solo viaje que montar un enorme sistema de dron pesado. Hay que ensamblarlo sobre el terreno y ponerlo a punto, lo que requiere tiempo y supone un riesgo adicional", explica.
De acuerdo con Kuziakin, quien también es el diseñador jefe del Centro de Soluciones Integrales No Tripuladas, para este tipo de tareas también pueden utilizarse drones FPV pesados. Además, distribuir la carga entre varios aparatos hace que el suministro sea más resistente a las pérdidas.
"Siempre hay drones FPV disponibles, y en grandes cantidades. También los hay pesados. La pérdida de un pequeño dron no supone una catástrofe, ya que no se pierde de golpe todo el cargamento", indica.
En opinión de Kuziakin, el desarrollo de los sistemas no tripulados también ha cambiado la forma de emplear los vehículos blindados pesados.
"Incluso los tanques han sido desplazados de la línea de contacto. Ahora funcionan más bien como plataformas de fuego pesado: se trata de llevar rápidamente un cañón a un determinado punto y abrir fuego. Pero los tanques ya no pueden librar combates terrestres como lo hacían antes. Lo mismo ocurre con la aviación de las FFAA, incluidos los helicópteros de ataque. Su papel también requiere una profunda revisión", destaca.
Al mismo tiempo, Kuziakin subraya que ni los tanques ni los helicópteros de ataque desaparecerán, aunque su utilización tendrá que adaptarse a las nuevas condiciones.
"En todo el mundo se sigue trabajando en el desarrollo de tanques y helicópteros de ataque, pero ya sabemos que, en las condiciones actuales, ambos tendrán que experimentar una transformación muy profunda", concluye el expreto.
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