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¡No pasarán! 188 años de la guerra de los Pasteles: cuando Francia invadió México por unos postres

¡No pasarán! 188 años de la guerra de los Pasteles: cuando Francia invadió México por unos postres

Sputnik Mundo

Hace exactamente 188 años, el 27 de noviembre de 1838, la escuadra francesa de 26 navíos al mando del contralmirante Charles Baudin abrió fuego contra la... 27.11.2026, Sputnik Mundo

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Detrás de aquella disputa por unos postres se escondía algo mucho más grave: la ambición de una potencia extranjera frente a la soberanía de México. Sputnik repasa las causas, los episodios clave y las consecuencias de la primera intervención francesa en México.La república joven y las ambiciones europeasLa intervención francesa formó parte del intento de Francia de obtener privilegios económicos en América Latina mediante acciones desestabilizadoras e injerencia en los asuntos de Estados aún inestables y recién formados.Desde 1827 México negociaba tratados con Francia. En 1830 y 1834 se firmaron acuerdos que París nunca cumplió del todo.¿De dónde salieron los famosos "pasteles"?Un pastelero francés de Tacubaya, llamado Remontel, afirmó que en 1828 soldados mexicanos saquearon su tienda. Exigió una compensación desorbitada de 60.000 pesos, una cantidad verdaderamente absurda para la época.Su reclamo fue uno de cientos presentados por comerciantes franceses. Los ciudadanos franceses residentes en México enviaron numerosas quejas por pérdidas y daños, pero el Gobierno mexicano se negó a pagar, considerándolas desproporcionadas.¿Por qué Francia atacó a México… por unos pasteles?Todo comenzó entre 1828-1830: el país aún no se recuperaba de la guerra de Independencia, acababa de perder Texas. En medio de la turbulencia política, los saqueos y los desórdenes eran frecuentes. Entre los afectados estaba el pastelero francés.El Gobierno francés decidió resolver el asunto enviando una expedición militar para castigar a los responsables y garantizar la seguridad de los intereses franceses en el futuro, mientras que el Gobierno mexicano se negó.Un ultimátum imposible de aceptarEn marzo de 1838, el barón Antoine-Louis Deffaudis, llegó con 10 buques de guerra a la costa mexicana y ancló en la isla Sacrificios, frente a Veracruz. Desde allí presentó al Gobierno mexicano un ultimátum extremadamente ofensivo, amenazando con invadir territorio mexicano. El conflicto diplomático era irresoluble, lo que llevó al comandante M. Bazoche a enviar una carta al comandante de Veracruz, el general Rincón, anunciando la ruptura de relaciones entre ambos países.El 16 de abril de 1838, las tropas francesas iniciaron el bloqueo naval de la costa mexicana, exigiendo reparaciones, el pago de la deuda externa y la destitución de un juez, un general y un coronel.Veracruz y San Juan de Ulúa bajo asedioSegún los informes de los generales Rincón y Gaona, la situación en el puerto de Veracruz y en San Juan de Ulúa era crítica: no había dinero ni siquiera para medicinas. El entonces presidente Anastasio Bustamante intentaba negociar mientras reprimía revueltas internas. Francia aprovechaba el caos: sus barcos seguían llegando."Queremos más"El 1 de noviembre llega el contralmirante Charles Baudin, supuestamente a negociar. México ofrece pagar los 600.000 pesos que consideraba justos.Baudin aceptó… pero de repente exige un millón adicional por los "gastos de la bloqueada" y el reconocimiento total de todas las indemnizaciones a empresas francesas, dando como plazo máximo el 27 de noviembre.Los cañones franceses abren fuego contra San Juan de UlúaMéxico decide no ceder ante exigencias sin base legal y, el 27 de noviembre de 1838, tras el fracaso de las últimas negociaciones, Baudin ordena bombardear San Juan de Ulúa.México responde con todo lo que tiene en su primera guerra contra una potencia europea.El 9 de marzo de 1839: se firma la paz en VeracruzLa guerra duró menos de medio año. Ese día se firmó el tratado de paz entre México y Francia. México aceptó pagar 600.000 pesos como compensación a los residentes franceses, pero rechazó las condiciones privilegiadas que Francia pretendía desde 1827. En su lugar, ofreció a Francia el mismo régimen comercial que al resto de países, sin libertad de comercio al menudeo.San Juan de Ulúa, símbolo del "¡No pasarán!" mexicanoMéxico, agotado por la larga guerra de Independencia, conservó su dignidad: trato igualitario para todas las naciones, ningún privilegio colonial. San Juan de Ulúa, herido pero nunca rendido, se convirtió en el símbolo de la nueva nación independiente.

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