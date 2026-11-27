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Los puntos clave de la nueva estrategia rusa para el desarrollo del Ártico

Los puntos clave de la nueva estrategia rusa para el desarrollo del Ártico

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, aprobó la Estrategia para el desarrollo del Ártico y la garantía de la seguridad nacional en la región. El Gobierno ruso... 27.11.2026, Sputnik Mundo

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El documento establece las líneas de actuación para proteger los intereses nacionales de Rusia en el Ártico e impulsar el desarrollo socioeconómico de la región hasta 2035, con una perspectiva a largo plazo hasta 2050.El texto define los intereses nacionales rusos en la región, así como los objetivos, las prioridades y las medidas de la política estatal en el Ártico.En cuanto a los resultados de los últimos años, los grandes proyectos mineros e industriales impulsaron el transporte de mercancías por la Ruta Marítima del Norte, cuyo volumen pasó de 33 millones de toneladas en 2020 a 37,9 millones en 2024. La capacidad portuaria aumentó de 32 a 47,7 millones de toneladas.Así, se prevé que el volumen de transporte de mercancías por la Ruta Marítima del Norte alcance entre 110 y 150 millones de toneladas para 2035.Asimismo, para 2054 se contempla la creación de centros industriales en el Ártico dedicados a la producción de gas natural licuado (GNL), productos petroquímicos, metales y tierras raras.Otro de los objetivos de la estrategia es impulsar el empleo en la región: el número de puestos de trabajo en el Ártico, que en 2024 se estimaba en 16.200, debería aumentar hasta los 110.000 para 2030 y alcanzar los 200.000 en 2035.Además, está previsto que todas las localidades del Ártico dispongan de servicios modernos de telecomunicaciones para 2036.En cuanto al suministro energético, en Yakutia se está construyendo Elena-AM, la primera central nuclear terrestre de pequeña potencia de la región, con una capacidad de hasta 400 kW. La instalación está destinada a garantizar el suministro de calefacción en zonas remotas y de difícil acceso que carecen de redes energéticas centralizadas y donde el transporte de combustibles convencionales resulta costoso y complicado.Las cuestiones de seguridadRusia constata que la OTAN considera el Ártico como un posible escenario de operaciones militares y refuerza su presencia en la región, según el documento.Se agrega que los países europeos lanzan críticas que Moscú calificó de infundadas contra las actividades rusas en el Ártico y alimentan las tensiones al presentar a Rusia como una amenaza y un agresor.En particular, intentan limitar las actividades legítimas de Rusia en el archipiélago de Spitsbergen, que se llevan a cabo de conformidad con el Tratado de Spitsbergen del 9 de febrero de 1920.En este contexto, Rusia adopta medidas para impedir las actividades de inteligencia y otras operaciones de los servicios secretos extranjeros en el Ártico.Sin embargo, Moscú se muestra dispuesto a cooperar en el desarrollo del Ártico con aquellos países extranjeros que mantienen una actitud constructiva hacia Rusia.

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