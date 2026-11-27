https://noticiaslatam.lat/20261127/la-navidad-robada-los-ninos-britanicos-reducirian-sus-expectativas-sobre-los-regalos-1176050250.html

La Navidad robada: los niños británicos reducirían sus expectativas sobre los regalos, según medios

La Navidad robada: los niños británicos reducirían sus expectativas sobre los regalos, según medios

Sputnik Mundo

Los menores británicos por todo el país rebajaron sus expectativas de cara a la Navidad debido a las dificultades económicas de sus familias, informan los... 27.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-27T18:38+0000

2026-11-27T18:38+0000

2026-11-27T18:40+0000

economía

📈 mercados y finanzas

reino unido

🌍 europa

menores

sociedad

fiestas navideñas

navidad

regalos

energía

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/1b/1176051131_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a47951d1ebe7aa7c8a92e5f9652f4a40.png

El 77% de los padres con ingresos considerados "bajos" afirmó que sus hijos habían reducido sus peticiones de regalos navideños o incluso habían dejado de pedirlos debido a las dificultades económicas, muestra una encuesta.Por su parte, el 84% de los progenitores reconoció que intenta ocultar a sus hijos los problemas financieros de la familia y la necesidad de ahorrar.En total, cuatro millones de menores viven por debajo del umbral de la pobreza en el Reino Unido, destaca la prensa citando a trabajadores sociales.¿Cómo han recortado gastos las familias?De cara al 25 de diciembre, el 19% de los encuestados bajó la temperatura de la calefacción en sus hogares o recurrió a horas extra en el trabajo. El 17% de los padres redujo el número de comidas o el tamaño de las raciones, mientras que el mismo porcentaje tuvo que pedir dinero prestado. El 16% de las familias, a su vez, renunció a comprar ropa o calzado nuevos.Aun así, casi todos los padres encuestados (el 98%) tuvieron que cambiar sus planes respecto al regalo principal de Navidad para sus hijos. De ellos, el 36% optó por una alternativa más barata, otro 36% compró el regalo a crédito o a plazos y el 32% recurrió a artículos de segunda mano.En octubre, la inflación en el Reino Unido alcanzó su nivel más alto del año, situándose en el 3,6%. Según los medios, la principal causa fue el encarecimiento de la energía. Además, las previsiones apuntan a que el límite máximo de los precios energéticos aumentará otro 26% el 1 de enero de 2027, hasta alcanzar los 2.840 dólares.Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética, que se debe, entre otras cosas, a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de su país es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario aseguró que su nación no le niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.

https://noticiaslatam.lat/20261014/el-reino-unido-enfrenta-un-nuevo-problema-el-alto-costo-de-los-combustibles-1175429311.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, reino unido, 🌍 europa, menores, sociedad, fiestas navideñas, navidad, regalos, energía