Fiscalía de Paraguay ordena detener al exministro de Economía por el caso Ueno Bank
CC BY-SA 4.0 / Carlos Troya Palacios / Presidente del Banco Central del Paraguay, Dr. Carlos Fernández ValdovinosCarlos Fernández Valdovinos, exministro de Economía y Finanzas de Paraguay
CC BY-SA 4.0 / Carlos Troya Palacios / Presidente del Banco Central del Paraguay, Dr. Carlos Fernández Valdovinos
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El Ministerio Público de Paraguay ordenó la detención del exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras vinculadas a Ueno Bank.
"El equipo de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción ordenó este viernes 27 de noviembre la detención del exministro de Economía y Finanzas, en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Ueno Bank, por los supuestos hechos punibles de administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lavado de activos", comunicó la Fiscalía en un comunicado.
Según la investigación, en julio de 2025, cuando aún ejercía como ministro, Fernández Valdovinos autorizó la colocación de 250.000 millones de guaraníes (unos 39 millones de dólares) de fondos previsionales en Ueno Bank.
Un año después, tras dejar el organismo, suscribió un contrato de consultoría con Grupo Vázquez por una remuneración inicial de 600.000 dólares, que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría servido para encubrir un pago por aquella autorización.
El Ministerio Público también investiga la presunta participación del extitular en una estructura integrada por autoridades del Poder Ejecutivo y del organismo regulador del sistema financiero, destinada a favorecer al mencionado grupo empresarial.
22 de noviembre, 20:45 GMT
La orden de detención fue comunicada a la Policía Nacional para que el exministro comparezca ante la Fiscalía a prestar declaración indagatoria.
El caso Ueno Bank estalló a principios de noviembre, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) dispuso el cierre de la entidad financiera por graves problemas de solvencia, en medio de presuntas irregularidades en la concesión de créditos a empresas vinculadas a su principal accionista, el Grupo Vázquez.
La caída del banco, que afectó a cerca de tres millones de clientes, desencadenó una crisis política que derivó en la destitución del presidente Santiago Peña mediante un juicio político y la asunción de su entonces vicepresidente, Pedro Alliana.
En el marco de la investigación, la Fiscalía imputó a Peña, al expresidente del BCP Carlos Carvallo y a varios directivos de la entidad bancaria, entre otros implicados.
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