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"Lo hago pensando en la estabilidad": Santiago Peña declara su renuncia como presidente de Paraguay

"Lo hago pensando en la estabilidad": Santiago Peña declara su renuncia como presidente de Paraguay

Sputnik Mundo

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dimite en medio de la crisis bancaria que azota al país. Agregó que ningún cargo puede estar por encima del bienestar... 05.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-05T16:21+0000

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"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. Lo hago con absoluto respeto a nuestra Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado como nación", señaló Santiago Peña en un video publicado en sus redes sociales.Además, pidió disculpas al pueblo "si en algún momento he fallado" y agradeció por la confianza y por cada momento vivido.La crisis bancaria se desató el 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el cierre de Ueno Bank tras detectar un severo deterioro de su capital y un nivel de solvencia inferior al 50% del mínimo legal exigido, lo que dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y provocó protestas.Ante la situación, Peña exigió la renuncia inmediata de Carlos Carvallo como presidente del BCP e impulsó la renovación de sus autoridades, que incluyó la designación de Pedro de Jesús Acosta como miembro del Directorio.El 4 de noviembre, 35 diputados presentaron una acusación para promover un juicio político contra Peña y el vicepresidente, Pedro Alliana, por presuntas irregularidades vinculadas a Ueno Bank, entidad sometida a un procedimiento de resolución por el BCP.

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