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La UE se encamina a una batalla presupuestaria por los impuestos y la ayuda a Ucrania, según medios

La UE se encamina a una batalla presupuestaria por los impuestos y la ayuda a Ucrania, según medios

Sputnik Mundo

El bloque europeo afronta una disputa por el presupuesto para 2028-2034 y la financiación de las necesidades de Ucrania en 2027, informó la prensa. 23.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-23T09:29+0000

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2026-11-23T09:34+0000

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La propuesta del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, contempla mantener las subvenciones agrícolas e introducir un impuesto digital paneuropeo, dos medidas reclamadas por Francia.Sin embargo, París criticó a Costa por no garantizar los ingresos de sus agricultores, lo que generó malestar entre los países partidarios de reducir el gasto comunitario. Un diplomático europeo citado por la prensa cuestionó las críticas francesas e ironizó sobre la incapacidad de París para financiar su contribución al presupuesto de la UE sin recurrir al Mecanismo Europeo de Estabilidad o al Banco Central Europeo.La financiación a Ucrania sigue siendo otro punto de desacuerdo. El proyecto reserva 100.000 millones de euros para Kiev, pero excluye de esa partida el pago de los intereses de los préstamos actuales y futuros.La propuesta de Costa reduce en 204.000 millones de euros (un 10%) el presupuesto inicialmente planteado por la Comisión Europea. Este recorte afectaría a los fondos para el desarrollo regional, la competitividad, la investigación y la protección civil, mientras que se mantendrían los fondos para Ucrania.Los representantes permanentes hoy debatirán el proyecto y los líderes europeos lo examinarán el 26 de noviembre en una cumbre extraordinaria.

https://noticiaslatam.lat/20261122/no-son-prestamos-son-regalos-fico-denuncia-presiones-politicas-de-bruselas-para-financiar-un-nuevo-1175986505.html

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