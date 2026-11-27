Por efecto de los elevados precios internacionales del diésel oíl, el Gobierno de Rodrigo Paz subió de 17,95 bolivianos (1,53 dólares) a 20,57 bolivianos (1,74 dólares) el litro del carburante el 24 de noviembre, lo que provocó protestas del transporte urbano."Convocamos a la dirigencia del transporte nacional a una reunión de diálogo y trabajo conjunto, este domingo a las 10:00 (GMT-4), en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas en la ciudad de La Paz (oeste). La invitación está formalizada. Tomen en cuenta esta invitación", agregó Gálvez.Actualmente, el precio del carburante en el mercado interno fluctúa según los precios del mercado internacional, debido a que ya no cuenta con el subsidio estatal, que fue eliminado el 18 de septiembre por el presidente, Rodrigo Paz.
La eliminación de la subvención estatal al precio del diésel es definitiva en Bolivia y la nueva tarifa será flexible, acorde al precio internacional, ratificó el Gobierno del país andino, que llamó a negociar con el sector de transporte opuesto a la medida.
"El precio del diésel ya no puede ser fijo, no va a ser fijo: el precio del diésel es flexible. ¿Qué implica eso? Que sube cuando corresponde y baja cuando cambian las condiciones del mercado", explicó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en conferencia de prensa.
Por efecto de los elevados precios internacionales del diésel oíl, el Gobierno de Rodrigo Paz subió de 17,95 bolivianos (1,53 dólares) a 20,57 bolivianos (1,74 dólares) el litro del carburante el 24 de noviembre, lo que provocó protestas del transporte urbano.
"Convocamos a la dirigencia del transporte nacional a una reunión de diálogo y trabajo conjunto, este domingo a las 10:00 (GMT-4), en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas en la ciudad de La Paz (oeste). La invitación está formalizada. Tomen en cuenta esta invitación", agregó Gálvez.
Actualmente, el precio del carburante en el mercado interno fluctúa según los precios del mercado internacional, debido a que ya no cuenta con el subsidio estatal, que fue eliminado el 18 de septiembre por el presidente, Rodrigo Paz.
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