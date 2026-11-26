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Ucrania busca ampliar el conflicto y extenderlo a las aguas marítimas, denuncia la Cancillería rusa

Ucrania busca ampliar el conflicto y extenderlo a las aguas marítimas, denuncia la Cancillería rusa

Sputnik Mundo

Kiev busca llevar el conflicto más allá de sus fronteras, extendiendo las hostilidades a espacios marítimos ajenos al territorio nacional, declaró la portavoz... 26.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-26T17:44+0000

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En este contexto, recordó que, el 21 de noviembre, en aguas neutrales del golfo de Finlandia, el carguero ruso Sparta-2 fue objeto de ataques por parte de drones aún no identificados. La vocera también agregó que el director de Comunicaciones de las FFAA finlandesas, Aki-Mauri Huhtinen, admitió públicamente la posible implicación del régimen de Kiev en el ataque.Asimismo, Zajárova destacó que Occidente considera a Ucrania como un campo de pruebas para armas y estrategias de combate nuevas desde hace tiempo. En este sentido, añadió que los propios países occidentales abordan el asunto, pero "que se enorgullezcan y se alegren de ello tan abiertamente, y que lo reconozcan con tanto detalle, probablemente es la primera vez [que pasa]".Según sus palabras, el Reino Unido admite públicamente que define la lista de objetivos para los atentados terroristas de Kiev."Las reflexiones de Londres sobre el posible uso de drones contra los denominados —según dice— objetivos militares legítimos en el interior del territorio ruso no son más que un reconocimiento público de que la lista de estos objetivos la elaboran precisamente los británicos y posteriormente la transmiten a los terroristas de Kiev a modo de instrucciones", enfatizó.A la vez, sostuvo que las declaraciones de los países europeos sobre su disposición a negociar enmascaran su hostilidad hacia Rusia."La enésima reunión [de la llamada coalición] 'de voluntarios' demostró la falta del más mínimo interés por parte de los participantes de este formato en alcanzar una solución pacífica. Continúan decididos a prolongar el conflicto para seguir beneficiándose con este proyecto (...) destinado a la aniquilación de los ciudadanos de Ucrania. Todas las palabras suyas sobre la disposición a negociar no son más que una cobertura que esconde la actitud agresiva que persiste en Europa hacia Rusia", indicó.Con ello, la vocera de la Cancillería rusa recalcó que su país valora la disposición de China a contribuir a la resolución del conflicto ucraniano.

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