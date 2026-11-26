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Ocultar un componente peligroso en explosivos para Kiev evidencia la negligencia de la Defensa británica, denuncia un experto
Ocultar un componente peligroso en explosivos para Kiev evidencia la negligencia de la Defensa británica, denuncia un experto
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El Ministerio de Defensa del Reino Unido demostró negligencia al suministrar a Kiev explosivos que contenían pentrita en lugar del hexógeno, sin advertencia... 26.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-26T13:39+0000
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Recientemente, medios occidentales publicaron una investigación de acuerdo con la cual el Ministerio de Defensa del Reino Unido había adquirido de una compañía estadounidense explosivos para drones ucranianos, que contenían pentrita —una sustancia explosiva más barata y peligrosa— en vez de hexógeno, que se considera más estable. La entidad castrense británica, a pesar de haber detectado la irregularidad en el lote recibido tras pruebas de laboratorio, continuó suministrándolo al Ejército de Ucrania con certificados de seguridad obsoletos, en los que no figuraban las advertencias del fabricante, según las informaciones. Esto suponía un riesgo de explosión para los militares ucranianos que tendrían que operar los explosivos para el equipamiento de las aeronaves no tripuladas.En este contexto, el analista militar Ígor Korótchenko dijo a medios rusos que la empresa estadounidense podría haber reducido los costos y haber aumentado los beneficios vendiendo un material más barato como una versión mejorada del explosivo plástico C4 estándar que suele contener hexógeno. Ante el caso, el especialista atribuyó el proceder del Ministerio de Defensa del Reino Unido, que se había enterado de la sustitución de sustancias tras el primer envío, a una negligencia profesional.Aún no está claro si habrá dimisiones en la entidad castrense británica, señaló. Según el experto, para el comprador fue decisivo que los explosivos pudieran utilizarse para su finalidad prevista."Y el hecho de que los militares ucranianos corrían el riesgo de sufrir explosiones accidentales, ¿a quién le importa eso? A nadie. En la guerra, todo el mundo intenta sacar provecho como puede", recalcó.Moscú considera que el suministro de armas a Ucrania obstaculiza la solución del conflicto ucraniano e involucra directamente a los países de la OTAN. Las autoridades rusas señalaron en reiteradas ocasiones que cualquier envío de armas para Ucrania sería un objetivo legítimo para Rusia.
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Ocultar un componente peligroso en explosivos para Kiev evidencia la negligencia de la Defensa británica, denuncia un experto
El Ministerio de Defensa del Reino Unido demostró negligencia al suministrar a Kiev explosivos que contenían pentrita en lugar del hexógeno, sin advertencia correspondiente en los certificados de seguridad, indicó a medios rusos el analista militar Ígor Korótchenko. Esto suponía riesgo de explosión accidental a la hora de operarlos, señaló.
Recientemente, medios occidentales publicaron una investigación de acuerdo con la cual el Ministerio de Defensa del Reino Unido había adquirido de una compañía estadounidense explosivos para drones ucranianos, que contenían pentrita —una sustancia explosiva más barata y peligrosa— en vez de hexógeno, que se considera más estable.
La entidad castrense británica, a pesar de haber detectado la irregularidad en el lote recibido tras pruebas de laboratorio, continuó suministrándolo al Ejército de Ucrania con certificados de seguridad obsoletos, en los que no figuraban las advertencias del fabricante, según las informaciones. Esto suponía un riesgo de explosión para los militares ucranianos que tendrían que operar los explosivos para el equipamiento de las aeronaves no tripuladas.
En este contexto, el analista militar Ígor Korótchenko dijo a medios rusos que la empresa estadounidense podría haber reducido los costos y haber aumentado los beneficios vendiendo un material más barato como una versión mejorada del explosivo plástico C4 estándar que suele contener hexógeno. Ante el caso, el especialista atribuyó el proceder del Ministerio de Defensa del Reino Unido, que se había enterado de la sustitución de sustancias tras el primer envío, a una negligencia profesional.
"El explosivo en sí conservaba sus propiedades según lo previsto, pero su manipulación resultaba menos segura. Se trata de una negligencia por parte de los militares británicos, que debían controlar los suministros [para las FFAA de Ucrania] en el momento de la recepción", explicó.
Aún no está claro si habrá dimisiones en la entidad castrense británica, señaló. Según el experto, para el comprador fue decisivo que los explosivos pudieran utilizarse para su finalidad prevista.
"Y el hecho de que los militares ucranianos corrían el riesgo de sufrir explosiones accidentales, ¿a quién le importa eso? A nadie. En la guerra, todo el mundo intenta sacar provecho como puede", recalcó.
Moscú considera que el suministro de armas a Ucrania
obstaculiza la solución del conflicto ucraniano e involucra directamente a los países de la OTAN. Las autoridades rusas señalaron en reiteradas ocasiones que cualquier envío de armas para Ucrania sería un objetivo legítimo para Rusia
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