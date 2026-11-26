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Francia enfrentaría "consecuencias catastróficas" por su involucración militar en Ucrania, advierte un experto
Francia enfrentaría "consecuencias catastróficas" por su involucración militar en Ucrania, advierte un experto
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Las repercusiones de la ayuda financiera y la asistencia militar directa que París brinda a Kiev serán graves para Francia, opinó a Sputnik el abogado y... 26.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-26T12:55+0000
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La confesión de la ministra delegada ante el Ministerio de Defensa, Alice Rufo, transmitida el 17 de noviembre por una de las principales cadenas de televisión de Francia, sobre la existencia en Ucrania de una estructura de coordinación francesa que colabora estrechamente con Kiev en materia de defensa, es un ejemplo de la hipocresía occidental, comentó el analista.De Castelnau recordó que París está involucrada en el conflicto militar desde hace mucho tiempo, pero anteriormente las pruebas de la participación francesa se presentaban en Francia como un ejemplo de supuesta "propaganda rusa", y Rufo sigue negando, incluso ahora, la participación directa de soldados franceses en los combates.Por otra parte, el analista apuntó que, en la guerra moderna, "una parte significativa del personal del Ejército, alrededor del 70–80%, no se encuentra en la primera línea" sino que forma parte de las cadenas logísticas o se dedica al mantenimiento técnico."Por lo tanto, el hecho de que alguien no se encuentre directamente en la línea del fuego no significa en absoluto que no sea parte del conflicto", aseveró el interlocutor.A juicio de Régis de Castelnau, la filtración de información que ha ocurrido recientemente es un truco publicitario del presidente Emmanuel Macron y ha sido organizado específicamente con el objetivo de presentar a este último como un "gran estratega", en medio de su "colapso personal" y la caída de su popularidad.Pero ya en este momento, al hacer un balance de ese apoyo militar y financiero incondicional a un "Estado corrupto", las consecuencias se traducen en pérdida de billones de dólares y resultan "catastróficas" para Francia y toda Europa, y especialmente para sus élites políticas, sugirió el publicista.
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Francia enfrentaría "consecuencias catastróficas" por su involucración militar en Ucrania, advierte un experto
Las repercusiones de la ayuda financiera y la asistencia militar directa que París brinda a Kiev serán graves para Francia, opinó a Sputnik el abogado y columnista francés Regis de Castelnau. De este modo, analizó el reciente comentario desde la Defensa del país galo sobre la participación de sus militares en el conflicto ucraniano.
La confesión de la ministra delegada ante el Ministerio de Defensa, Alice Rufo, transmitida el 17 de noviembre por una de las principales cadenas de televisión de Francia, sobre la existencia en Ucrania de una estructura de coordinación francesa
que colabora estrechamente con Kiev en materia de defensa, es un ejemplo de la hipocresía occidental
, comentó el analista.
"Ya es hora de acabar con la hipocresía: se puede decir sin rodeos que la OTAN mantiene una guerra con Rusia, y punto. Y además, a través de un intermediario. Francia ayuda a Ucrania; Francia está involucrada en el conflicto. Francia participa en toda una serie de operaciones", manifestó.
De Castelnau recordó que París está involucrada en el conflicto militar desde hace mucho tiempo
, pero anteriormente las pruebas de la participación francesa se presentaban en Francia como un ejemplo de supuesta "propaganda rusa", y Rufo sigue negando, incluso ahora, la participación directa de soldados franceses en los combates.
Por otra parte, el analista apuntó que, en la guerra moderna, "una parte significativa del personal del Ejército, alrededor del 70–80%, no se encuentra en la primera línea" sino que forma parte de las cadenas logísticas o se dedica al mantenimiento técnico.
"Por lo tanto, el hecho de que alguien no se encuentre directamente en la línea del fuego no significa en absoluto que no sea parte del conflicto", aseveró el interlocutor.
A juicio de Régis de Castelnau, la filtración de información que ha ocurrido recientemente es un truco publicitario
del presidente Emmanuel Macron y ha sido organizado específicamente con el objetivo de presentar a este último como un "gran estratega"
, en medio de su "colapso personal" y la caída de su popularidad.
Pero ya en este momento, al hacer un balance de ese apoyo militar y financiero incondicional a un "Estado corrupto",
las consecuencias se traducen en pérdida de billones de dólares y resultan "catastróficas" para Francia y toda Europa, y especialmente para sus élites políticas, sugirió el publicista.
"Cuando todo esto termine y comience la reconstrucción de la posguerra, los pueblos no lo perdonarán. Será una derrota para los actuales dirigentes de la Unión Europea", concluyó.
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