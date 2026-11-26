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Shoigú denuncia las "manipulaciones con las cifras" del secretario general de la OTAN
Shoigú denuncia las "manipulaciones con las cifras" del secretario general de la OTAN
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Las estimaciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien comparó las bajas rusas durante la operación militar especial con las de EEUU en Vietnam... 26.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-26T09:47+0000
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Así, ironizó que el representante europeo no considera como personas a la población de esos países."La magnitud de la agresión está demostrada también por el hecho de que los estadounidenses lanzaron sobre los Estados de la región alrededor de 7,5 millones de toneladas de bombas, más que todas las partes de la Segunda Guerra Mundial juntas", agregó.Sin embargo, Vietnam no es el único ejemplo de los "dobles raseros" de Rutte. Otro ejemplo es Afganistán, donde más de 200.000 personas murieron durante los 20 años de ocupación occidental. En este sentido, concluyó que Occidente lleva mucho tiempo manipulando las cifras para justificar su apoyo financiero a Ucrania. Sin embargo, subrayó que, pese a la ayuda occidental a Kiev, Rusia cumplirá los objetivos de la operación militar especial.
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Shoigú denuncia las "manipulaciones con las cifras" del secretario general de la OTAN
Las estimaciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien comparó las bajas rusas durante la operación militar especial con las de EEUU en Vietnam a lo largo de 14 años de guerra, "se sacaron de la nada", comentó el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú.
"El jefe del bloque del Atlántico Norte omitió, por alguna razón, que, como resultado del conflicto provocado por los estadounidenses, murieron alrededor de 3,4 millones de vietnamitas, más de 2 millones de ellos civiles. En los países vecinos, Laos y Camboya, murieron otras 400.000 personas aproximadamente", aseveró el funcionario.
Así, ironizó que el representante europeo no considera como personas a la población de esos países.
"La magnitud de la agresión está demostrada también por el hecho de que los estadounidenses lanzaron sobre los Estados de la región alrededor de 7,5 millones de toneladas de bombas, más que todas las partes de la Segunda Guerra Mundial juntas", agregó.
Sin embargo, Vietnam no es el único ejemplo de los "dobles raseros" de Rutte. Otro ejemplo es Afganistán, donde más de 200.000 personas murieron durante los 20 años de ocupación occidental.
En este sentido, concluyó que Occidente lleva mucho tiempo manipulando las cifras
para justificar su apoyo financiero a Ucrania. Sin embargo, subrayó que, pese a la ayuda occidental a Kiev, Rusia cumplirá los objetivos de la operación militar especial
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