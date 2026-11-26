https://noticiaslatam.lat/20261126/las-ffaa-rusas-denuncian-ataques-ucranianos-contra-civiles-durante-la-evacuacion-de-konstantinovka-1176030311.html
Las FFAA rusas denuncian ataques ucranianos contra civiles durante la evacuación de Konstantínovka
Las FFAA rusas denuncian ataques ucranianos contra civiles durante la evacuación de Konstantínovka
Sputnik Mundo
Una mujer y un hombre de edad avanzada resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados en camilla. En total, 16 personas fueron evacuadas durante la... 26.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-26T07:52+0000
2026-11-26T07:52+0000
2026-11-26T07:52+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
konstantínovka
🌍 europa
víctimas civiles
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/02/1174902127_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fd8496d1daacbd8ed0b93f66f27b0c6.jpg
Se añadió que entre los civiles que permanecen en la localidad hay personas mayores y con discapacidad, cuya evacuación requiere transporte especializado. A su vez, los militares rusos siguen proporcionando los recursos necesarios a la población que todavía está en la ciudad y organizando su evacuación.Además, los militares rusos destacaron que los operadores ucranianos de drones intimidaban a los civiles que huían de Konstantínovka.Konstantínovka está situada al norte de la república popular de Donetsk, a 55 kilómetros de Donetsk. Antes del inicio de los combates, contaba con casi 80.000 habitantes y era un nudo ferroviario de tránsito con varias empresas metalúrgicas, químicas y alimentarias.El 3 de julio, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, informó al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que el Ejército ruso había liberado por completo la ciudad.
https://noticiaslatam.lat/20261125/rusia-ataca-instalaciones-de-transporte-e-industria-militar-vinculadas-al-ejercito-ucraniano-1176019234.html
ucrania
konstantínovka
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/02/1174902127_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_24b231aeb4fb3faabc5377c9accac0c9.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, konstantínovka, 🌍 europa, víctimas civiles
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, konstantínovka, 🌍 europa, víctimas civiles
Las FFAA rusas denuncian ataques ucranianos contra civiles durante la evacuación de Konstantínovka
Una mujer y un hombre de edad avanzada resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados en camilla. En total, 16 personas fueron evacuadas durante la operación, según informó el Ministerio de Defensa ruso. Otras 30 permanecen a la espera de ser evacuadas.
"Durante la evacuación, los civiles fueron objeto de un ataque con drones ucranianos. Los militares rusos acudieron rápidamente en ayuda de los afectados y trasladaron a los heridos a la retaguardia, desde donde fueron llevados a uno de los centros médicos de la república popular de Donetsk", señaló el comunicado.
Se añadió que entre los civiles que permanecen en la localidad hay personas mayores y con discapacidad, cuya evacuación requiere transporte especializado. A su vez, los militares rusos siguen proporcionando los recursos necesarios a la población que todavía está en la ciudad y organizando su evacuación.
Además, los militares rusos destacaron que los operadores ucranianos de drones intimidaban a los civiles que huían de Konstantínovka.
"Al principio, en el video da la impresión de que simplemente les estaban asustando, como si fuera una especie de diversión para ellos, pero luego actuaron deliberadamente con el objetivo, al parecer, de causar bajas", explicó el subcomandante con indicativo Peresvet.
Konstantínovka está situada al norte de la república popular de Donetsk, a 55 kilómetros de Donetsk. Antes del inicio de los combates, contaba con casi 80.000 habitantes y era un nudo ferroviario de tránsito con varias empresas metalúrgicas, químicas y alimentarias.
El 3 de julio, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, informó al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que el Ejército ruso había liberado por completo la ciudad
.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.