https://noticiaslatam.lat/20261126/rusia-derriba-872-drones-y-abate-hasta-1110-soldados-ucranianos-en-un-dia-de-combates-1176032895.html
Rusia derriba 872 drones y abate hasta 1.110 soldados ucranianos en un día de combates
Rusia derriba 872 drones y abate hasta 1.110 soldados ucranianos en un día de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA rusas derribaron 872 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, comunican desde el Ministerio de Defensa de Rusia... 26.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-26T14:04+0000
2026-11-26T14:04+0000
2026-11-26T14:04+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/04/1170077409_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9834c4bddd6820235fc4d93f0ab5ae21.jpg
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 340 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 175 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 200 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 20 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 155 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 4 bombas guiadas JDAM, 2 misiles Neptun, al mimso tiempo que derribó 872 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/04/1170077409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51bca6957c4100f8691d8efb0225572c.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa
Rusia derriba 872 drones y abate hasta 1.110 soldados ucranianos en un día de combates
Las FFAA rusas derribaron 872 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, comunican desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.110 militares en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 340 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 175 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 200 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 20 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 155 militares.
"Las fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura energética utilizadas en interés de las tropas de Kiev, lugares de fabricación y almacenamiento de drones y sistemas robóticos terrestres, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas", reportan desde la entidad castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 4 bombas guiadas JDAM, 2 misiles Neptun, al mimso tiempo que derribó 872 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 298.885 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.782 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.797 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.989 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 78.075 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.