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Rusia busca paralizar la maquinaria bélica de Ucrania atacando sus arterias logísticas, explica un analista
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Más allá de los ataques de represalia contra las infraestructuras energéticas y de combustible de Ucrania, la prioridad de Rusia es interrumpir el traslado de... 26.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-26T10:31+0000
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En este sentido, el analista enumeró los principales objetivos y explicó su importancia. Entre ellos figuran los puentes y nudos ferroviarios, que constituyen las principales vías de suministro de material militar a Ucrania.Además, mencionó los puertos y rutas marítimas, cuyo papel es especialmente vulnerable debido al acceso restringido al mar Negro. La interrupción de las rutas de suministro restantes, como las que pasan por los puertos danubianos de Reni e Izmail, obliga a Ucrania a depender de rutas terrestres más largas y vulnerables a través de Polonia.Asimismo, señaló la importancia de los centros de mando y las instalaciones de datos para la selección de objetivos y la coordinación de las operaciones militares ucranianas.Por último, explicó que los daños en las subestaciones y redes de distribución eléctrica dificultan el suministro de energía a las instalaciones vinculadas al Ejército ucraniano.Agregó que, en medio de los reveses en el campo de batalla, Ucrania recurre a "intentos desesperados por demostrar que aún es capaz de contraatacar", como la agresión contra el puente de Crimea y los continuos golpes contra las refinerías de petróleo rusas.
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Rusia busca paralizar la maquinaria bélica de Ucrania atacando sus arterias logísticas, explica un analista
Más allá de los ataques de represalia contra las infraestructuras energéticas y de combustible de Ucrania, la prioridad de Rusia es interrumpir el traslado de tropas, armas, municiones y combustible, explicó el observador militar Alexéi Borzenko a Sputnik.
En este sentido, el analista enumeró los principales objetivos y explicó su importancia. Entre ellos figuran los puentes y nudos ferroviarios, que constituyen las principales vías de suministro de material militar a Ucrania.
Además, mencionó los puertos y rutas marítimas
, cuyo papel es especialmente vulnerable debido al acceso restringido al mar Negro. La interrupción de las rutas de suministro restantes, como las que pasan por los puertos danubianos de Reni e Izmail
, obliga a Ucrania a depender de rutas terrestres más largas y vulnerables a través de Polonia.
Asimismo, señaló la importancia de los centros de mando y las instalaciones de datos para la selección de objetivos y la coordinación de las operaciones militares ucranianas.
Por último, explicó que los daños en las subestaciones y redes de distribución eléctrica dificultan el suministro de energía a las instalaciones vinculadas al Ejército ucraniano.
Agregó que, en medio de los reveses en el campo de batalla, Ucrania recurre a "intentos desesperados por demostrar que aún es capaz de contraatacar", como la agresión contra el puente de Crimea y los continuos golpes contra las refinerías de petróleo rusas.
"Rusia, en cambio, ataca aquello que mantiene en funcionamiento la maquinaria bélica ucraniana", afirmó el analista.
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