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¿Qué importancia estratégica tienen los ataques rusos contra la infraestructura portuaria de Ucrania?
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Sputnik Mundo
Los últimos días, Rusia asesta los golpes contra los puertos ucranianos, destruyendo la infraestructura portuaria. La importancia que tendría para el Ejército... 15.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-15T09:42+0000
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En concreto, se trata de tres puertos: el puerto militar de Odesa y los puertos comerciales de Ilichevsk y Yuzhni, precisó el analista.Respecto al puerto de Yuzhni, se destruyeron instalaciones de la infraestructura energética y de combustible, entre ellas reservas de petróleo, gasóleo y gasolina procedentes de Rumanía, aseguró.En este contexto, recordó que fuentes ucranianas informaron de una reunión en el despacho de Zelenski, donde el comandante en jefe de las tropas de Ucrania, Oleksandr Sirski, señaló que el Ejército está perdiendo movilidad por la reducción de los suministros energéticos, la escasez de combustible y las averías en equipos y armamento.Además, mencionó informaciones de medios ucranianos según las cuales algunos comandantes piden instrucciones al Mando porque sus equipos y armamento no pueden cumplir las misiones por falta de combustible. También señaló la destrucción de bases de reparación y la falta de repuestos para equipos importados.En cuanto a la posibilidad del bloqueo marítimo de las FFAA ucranianas, el experto consideró que resulta difícil aplicarlo en un país tan extenso como Ucrania, debido a la presencia de países de la OTAN en la costa del mar Negro, como Rumanía y Bulgaria, e incluso Moldavia, con acceso al litoral, por donde podrían transitar los suministros.A partir de 2025, Zelenski, siguiendo el consejo de sus asesores, especialmente los británicos, dispersó la producción de equipamiento y armamento, destacó el analista. Pero, desde la época de la Unión Soviética, la mayor parte de las instalaciones industriales se concentraban en Donbás, en Dnepropetrovsk y en Kiev, recordó.Así, indicó que empresas de Kiev participaban junto a Fire Point en la fabricación de los misiles 'Flamingo', FP-2, FP-5, FP-7 y FP-9, estos últimos de tipo balístico."Su destrucción repercute en la potencia de combate de las FFAA de Ucrania. Y en el frente, en una profundidad de hasta 200-250 kilómetros, observamos una disminución de la actividad debido a la falta de recursos materiales y de sistemas no tripulados. Y los suministros no se realizan debido a la destrucción de la base industrial y al control que ejercen nuestras fuerzas sobre estas zonas", subrayó.En particular, fue atacada la empresa Ukr Armo Tech, una de las principales instalaciones dedicadas al ensamblaje de ojivas para drones y misiles. Según el analista, los ataques se centran en este tipo de fábricas porque Ucrania depende de componentes suministrados desde el exterior, mientras que en sus instalaciones se realiza solo el ensamblaje final.
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¿Qué importancia estratégica tienen los ataques rusos contra la infraestructura portuaria de Ucrania?
Los últimos días, Rusia asesta los golpes contra los puertos ucranianos, destruyendo la infraestructura portuaria. La importancia que tendría para el Ejército ucraniano un eventual bloqueo de los suministros de combustible a través de los puertos de Odesa la explica el experto militar y coronel retirado Anatoli Matviichuk.
"Todos estos ataques tienen un único objetivo: la desmilitarización de Ucrania", comentó a Sputnik.
En concreto, se trata de tres puertos: el puerto militar de Odesa y los puertos comerciales de Ilichevsk y Yuzhni, precisó el analista.
"El primer [objetivo del ataque] era la destrucción de la propia infraestructura portuaria, así como la destrucción de los almacenes de armas, material y equipamiento que habían llegado para ser descargados, especialmente en Ilichevsk. Llevábamos tiempo diciendo que el acuerdo sobre los cereales era un engaño, que se trataba de un suministro de municiones y de material militar", puso de relieve.
Respecto al puerto de Yuzhni, se destruyeron instalaciones de la infraestructura energética y de combustible, entre ellas reservas de petróleo, gasóleo y gasolina procedentes de Rumanía, aseguró.
En este contexto, recordó que fuentes ucranianas informaron de una reunión en el despacho de Zelenski, donde el comandante en jefe de las tropas de Ucrania, Oleksandr Sirski, señaló que el Ejército está perdiendo movilidad por la reducción de los suministros energéticos, la escasez de combustible y las averías en equipos y armamento.
Además, mencionó informaciones de medios ucranianos según las cuales algunos comandantes piden instrucciones al Mando porque sus equipos y armamento no pueden cumplir las misiones por falta de combustible. También señaló la destrucción de bases de reparación y la falta de repuestos para equipos importados.
"Por ello, a día de hoy, en todos los sectores del frente, desde Jersón hasta Sumi, nuestras tropas están rompiendo las defensas y avanzando según las instrucciones de nuestro Estado Mayor. La situación es especialmente crítica en la dirección Kramatorsk-Slaviansk", recalcó.
En cuanto a la posibilidad del bloqueo marítimo de las FFAA ucranianas, el experto consideró que resulta difícil aplicarlo en un país tan extenso como Ucrania, debido a la presencia de países de la OTAN en la costa del mar Negro, como Rumanía y Bulgaria, e incluso Moldavia, con acceso al litoral, por donde podrían transitar los suministros.
A partir de 2025, Zelenski, siguiendo el consejo de sus asesores, especialmente los británicos, dispersó la producción de equipamiento y armamento, destacó el analista. Pero, desde la época de la Unión Soviética, la mayor parte de las instalaciones industriales se concentraban en Donbás, en Dnepropetrovsk y en Kiev, recordó.
"El Donbás es hoy nuestro. Hemos destruido Yuzhmash [empresa en Dnepropetrovsk] con nuestros ataques. Járkov se encuentra hoy bajo nuestros constantes ataques", puso de relieve.
Así, indicó que empresas de Kiev participaban junto a Fire Point en la fabricación de los misiles 'Flamingo', FP-2, FP-5, FP-7 y FP-9, estos últimos de tipo balístico.
"Su destrucción repercute en la potencia de combate de las FFAA de Ucrania. Y en el frente, en una profundidad de hasta 200-250 kilómetros, observamos una disminución de la actividad debido a la falta de recursos materiales y de sistemas no tripulados. Y los suministros no se realizan debido a la destrucción de la base industrial y al control que ejercen nuestras fuerzas sobre estas zonas", subrayó.
En particular, fue atacada la empresa Ukr Armo Tech, una de las principales instalaciones dedicadas al ensamblaje de ojivas para drones y misiles. Según el analista, los ataques se centran en este tipo de fábricas porque Ucrania depende de componentes suministrados desde el exterior, mientras que en sus instalaciones se realiza solo el ensamblaje final.
"Si destruimos, en primer lugar, la base donde se almacenan esas piezas de recambio, y destruimos las líneas que allí han establecido los alemanes, los ingleses y los franceses, estos ya no podrán cumplir sus misiones. Todo ello repercute en la situación en el frente", señaló.
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