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Rusia ataca instalaciones de transporte e industria militar vinculadas al Ejército ucraniano
Rusia ataca instalaciones de transporte e industria militar vinculadas al Ejército ucraniano
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo un ataque con drones contra la infraestructura de transporte e industria militar de Ucrania, así como contra... 25.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-25T08:08+0000
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Entre los objetivos alcanzados, la cartera mencionó dos subestaciones eléctricas de 330 kV: una en la ciudad de Zaporozhie y otra en la localidad de Zelenodolsk, en la región de Dnepropetrovsk.También señaló una empresa industrial en la localidad de Snovsk, en la región de Chernígov, y dos locomotoras en la ciudad de Dnepropetrovsk.Además, las fuerzas rusas golpearon un carguero en el puerto de Chernomorsk, que transportaba cargamentos militares a Ucrania.Desde mediados de julio pasado, los ataques rusos a instalaciones portuarias del sur de Ucrania y barcos implicados en el transporte de material bélico para el Ejército ucraniano en el mar Negro se producen prácticamente a diario.
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Rusia ataca instalaciones de transporte e industria militar vinculadas al Ejército ucraniano
Las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo un ataque con drones contra la infraestructura de transporte e industria militar de Ucrania, así como contra buques que operaban en beneficio de las tropas ucranianas, comunicó el Ministerio de Defensa ruso.
Entre los objetivos alcanzados, la cartera mencionó dos subestaciones eléctricas de 330 kV: una en la ciudad de Zaporozhie y otra en la localidad de Zelenodolsk, en la región de Dnepropetrovsk.
También señaló una empresa industrial en la localidad de Snovsk, en la región de Chernígov, y dos locomotoras en la ciudad de Dnepropetrovsk.
Además, las fuerzas rusas golpearon un carguero en el puerto de Chernomorsk, que transportaba cargamentos militares a Ucrania.
Desde mediados de julio pasado, los ataques rusos a instalaciones portuarias del sur de Ucrania y barcos implicados en el transporte de material bélico para el Ejército ucraniano en el mar Negro se producen prácticamente a diario.
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