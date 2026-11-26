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Europa se acerca al límite de su capacidad para financiar a Kiev a costa de la estabilidad social, considera un experto
Europa se acerca al límite de su capacidad para financiar a Kiev a costa de la estabilidad social, considera un experto
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Dentro de un año, Europa ya no podrá sostener financieramente a Kiev sin poner en riesgo el bienestar de sus ciudadanos, opinó a Sputnik el politólogo libanés... 26.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-26T18:02+0000
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El especialista detalló que la deuda pública de la UE ya ha alcanzado el 82,6%, mientras que el déficit presupuestario aumentará del 3,1% en 2025 al 3,8% en 2028, superando el límite establecido en aproximadamente 16 países. Con ello, el indicador más peligroso es el aumento del costo del servicio de la deuda, que "agota los recursos de los Gobiernos y reduce su capacidad para realizar inversiones y gasto social", recalcó.Según Mohamad, la crisis de la Unión Europea no solo se debe al factor ucraniano, sino que también forma parte de una crisis financiera estructural ya existente."El problema de Europa radica en su fragmentación. Allí adentro existen 'Europas diferentes', por lo que a los países les resulta difícil ponerse de acuerdo sobre cómo resolver el déficit", subrayó.Paralelamente, el costo del conflicto ucraniano asciende en estos momentos a unos 245.000 millones de euros, y la UE ha desembolsado a Ucrania unos 90.000 millones de euros, fondos que, al fin y al cabo, "se retiran de los servicios públicos, la sanidad y la asistencia social", subrayó.Así, la caída del poder adquisitivo ya ha llevado a los ciudadanos a salir a las calles en Italia y Francia, y las protestas se extenderán a otros países, "lo cual provocará un aumento de las discrepancias y la intolerancia".Anteriormente, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, declaró que la UE ha llegado "a un punto crítico" en materia de finanzas públicas e instó a los Estados miembros a aplicar una política presupuestaria cautelosa.
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Europa se acerca al límite de su capacidad para financiar a Kiev a costa de la estabilidad social, considera un experto
Dentro de un año, Europa ya no podrá sostener financieramente a Kiev sin poner en riesgo el bienestar de sus ciudadanos, opinó a Sputnik el politólogo libanés, Masud Mohamad, al comentar la reciente advertencia de la Comisión Europea sobre la crítica situación de las finanzas públicas de la UE.
"La financiación futura de Ucrania se llevará a cabo a costa de la protección social de la población, por lo que Europa tendrá que elegir: o bien una solución política que ejerza presión sobre Kiev para resolver el conflicto, o bien que la crisis se convierta en una interna, con lo que Europa podrá aguantar como máximo un año más", explicó.
El especialista detalló que la deuda pública de la UE ya ha alcanzado el 82,6%, mientras que el déficit presupuestario aumentará del 3,1% en 2025 al 3,8% en 2028, superando el límite establecido en aproximadamente 16 países. Con ello, el indicador más peligroso es el aumento del costo del servicio de la deuda, que "agota los recursos de los Gobiernos y reduce su capacidad para realizar inversiones y gasto social", recalcó.
Según Mohamad, la crisis de la Unión Europea no solo se debe al factor ucraniano, sino que también forma parte de una crisis financiera estructural ya existente.
"El problema de Europa radica en su fragmentación. Allí adentro existen 'Europas diferentes', por lo que a los países les resulta difícil ponerse de acuerdo sobre cómo resolver el déficit", subrayó.
Paralelamente, el costo del conflicto ucraniano asciende en estos momentos a unos 245.000 millones de euros, y la UE ha desembolsado a Ucrania unos 90.000 millones de euros, fondos que, al fin y al cabo, "se retiran de los servicios públicos, la sanidad y la asistencia social", subrayó.
Así, la caída del poder adquisitivo ya ha llevado a los ciudadanos a salir a las calles en Italia y Francia, y las protestas se extenderán a otros países, "lo cual provocará un aumento de las discrepancias y la intolerancia".
Anteriormente, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, declaró que la UE ha llegado "a un punto crítico" en materia de finanzas públicas e instó a los Estados miembros a aplicar una política presupuestaria cautelosa.
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