El documento examina 10 proyectos de aplicación de la IA por las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia estadounidenses, y señala el reconocimiento automatizado de blancos como una de las principales prioridades.Entre las iniciativas figuran proyectos del Ejército de Tierra y la Armada para incorporar esta tecnología a vehículos terrestres y marítimos, así como programas del Comando de Operaciones Especiales relacionados con sistemas no tripulados.El Cibercomando de EEUU también desarrolla proyectos de IA en cooperación con la Universidad Johns Hopkins, mientras que el Cuerpo de Marines estudia su aplicación como herramienta de apoyo a la toma de decisiones.Los servicios de inteligencia estadounidenses ya utilizan la IA para analizar imágenes satelitales y grabaciones de video.Por su parte, las Fuerzas de Operaciones Espaciales estadounidenses recurren a esta tecnología para vigilar objetos en el espacio e identificar posibles amenazas.
El Departamento de Guerra planea incorporar la inteligencia artificial a vehículos blindados, drones marítimos y otros sistemas militares para acelerar el reconocimiento de blancos y ampliar sus capacidades autónomas, según un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EEUU analizado por Sputnik.
El documento examina 10 proyectos de aplicación de la IA por las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia estadounidenses, y señala el reconocimiento automatizado de blancos como una de las principales prioridades.
Entre las iniciativas figuran proyectos del Ejército de Tierra y la Armada para incorporar esta tecnología a vehículos terrestres y marítimos, así como programas del Comando de Operaciones Especiales relacionados con sistemas no tripulados.
El Cibercomando de EEUU también desarrolla proyectos de IA en cooperación con la Universidad Johns Hopkins, mientras que el Cuerpo de Marines estudia su aplicación como herramienta de apoyo a la toma de decisiones.