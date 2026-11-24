https://noticiaslatam.lat/20261124/el-tse-salvadoreno-formaliza-la-candidatura-de-bukele-en-su-aspiracion-a-un-tercer-mandato--1176006225.html
El TSE salvadoreño formaliza la candidatura de Bukele en su aspiración a un tercer mandato
El TSE salvadoreño formaliza la candidatura de Bukele en su aspiración a un tercer mandato
Sputnik Mundo
Luego de que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, confirmara su intención de postularse para un tercer periodo consecutivo, su candidatura fue oficializada... 24.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-24T13:32+0000
2026-11-24T13:32+0000
2026-11-24T13:32+0000
américa latina
nayib bukele
política
elecciones
el salvador
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/0c/1158981848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f2079a5aeba7d410a36dfb7f2518f475.jpg
Bukele, quien por primera vez tomó posesión como presidente el 1 de junio de 2019 y asumió su segundo mandato el 1 de junio de 2024, podrá buscar la reelección otra vez gracias a la reforma constitucional aprobada el 31 de julio de 2025 por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido del actual presidente, Nuevas Ideas.Entre otras cosas, la enmienda avalada permitió a un presidente en ejercicio postularse nuevamente sin límite de veces, extendió el mandato presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral. Por otro lado, la reforma adelantó las elecciones presidenciales a 2027, acortando el segundo mandato de Nayib Bukele.El 19 de noviembre, este último confirmó su intención de postularse por tercera vez a la presidencia, prometiendo no permitir que "los que quieren que regrese el pasado triunfen".
https://noticiaslatam.lat/20261123/el-salvador-en-haiti-como-evoluciona-el-despliegue-militar-impulsado-por-el-presidente-bukele-1175997757.html
el salvador
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/0c/1158981848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d33c74bca106507232b02a60ddb19a24.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nayib bukele, política, elecciones, el salvador
nayib bukele, política, elecciones, el salvador
El TSE salvadoreño formaliza la candidatura de Bukele en su aspiración a un tercer mandato
Luego de que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, confirmara su intención de postularse para un tercer periodo consecutivo, su candidatura fue oficializada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se lee en la resolución del organismo. Asimismo, se hizo oficial la candidatura de Félix Ulloa para el cargo de vicepresidente.
"Habiéndose comprobado el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para la inscripción de las candidaturas, corresponde ordenar la inscripción de ambos candidatos en el registro correspondiente, así como la publicación y comunicación de la presente resolución", indica el texto del documento, que consta como emitido el 20 de noviembre.
Bukele, quien por primera vez tomó posesión como presidente el 1 de junio de 2019 y asumió su segundo mandato el 1 de junio de 2024, podrá buscar la reelección otra vez gracias a la reforma constitucional aprobada el 31 de julio de 2025 por la Asamblea Legislativa
, dominada por el partido del actual presidente, Nuevas Ideas.
Entre otras cosas, la enmienda avalada permitió a un presidente en ejercicio postularse nuevamente sin límite de veces, extendió el mandato presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral. Por otro lado, la reforma adelantó las elecciones presidenciales a 2027, acortando el segundo mandato de Nayib Bukele.
El 19 de noviembre, este último confirmó su intención de postularse por tercera vez
a la presidencia, prometiendo no permitir que "los que quieren que regrese el pasado triunfen".