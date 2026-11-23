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El Salvador en Haití: ¿cómo evoluciona el despliegue militar impulsado por el presidente Bukele?
El Salvador en Haití: ¿cómo evoluciona el despliegue militar impulsado por el presidente Bukele?
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Ha transcurrido un poco más de un mes desde que, tras la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños en Haití, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele... 23.11.2026, Sputnik Mundo
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Sputnik te presenta el balance de qué se esconde detrás de la operativa y qué se ha logrado hasta el momento.Antecedentes y marco legalLos salvadoreños desaparecieron tras una emboscada de los pandilleros en las afueras de Puerto Príncipe el 18 de octubre. Los efectivos eran miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión multinacional establecida por la ONU.El 21 de octubre, Bukele anunció el inicio de una operación militar contra las pandillas para rescatar a los compatriotas y exigió su liberación. A partir del 22 de octubre, comenzaron a llegar a Haití militares salvadoreños, cuyo número alcanzó los 2.500 para el 20 de noviembre, según el presidente.Cabe destacar que unos 78 militares salvadoreños estuvieron presentes en Haití desde enero-febrero de 2025 como parte de misiones de la ONU, y el 29 de septiembre el Parlamento de El Salvador extendió su permanencia dentro de la GSF hasta octubre de 2027.Sin embargo, el reciente despliegue de personal militar adicional llevado a cabo por El Salvador no forma parte de la GSF y queda fuera del ámbito del mandato de la ONU, según el portavoz del secretario general de la ONU, Stephane Dujarric.A su vez, Bukele asegura que no se trata de una invasión a Haití, sino únicamente de una operación para rescatar a los aerotécnicos y "luchar contra los malvados". Por otra parte, el Consejo de Ministros de Haití aprobó el 17 de noviembre un acuerdo de cooperación bilateral con El Salvador en materia de seguridad, aunque los detalles del pacto aún no han sido revelados."Un regalo para el pueblo haitiano"Así, entre el 30 y el 31 de octubre, los militares salvadoreños fueron avistados por primera vez patrullando las calles de Puerto Príncipe, capital de Haití.El 10 de noviembre, Bukele anunció la destrucción del "cuartel general" de la pandilla 400 Mawozo. La prensa reportó unos 20 pandilleros abatidos. Mientras el 12 de noviembre, fue anunciado el restablecimiento del control sobre el estadio Sylvio Cator en la capital, convertido por las pandillas en una base de operaciones.A continuación, el 18 noviembre, los helicópteros salvadoreños destruyen la residencia del cabecilla pandillero Jeff Gwo Lwa Larose, publicó Bukele, describiendo la operación como "un regalo para el pueblo haitiano".El primer balance mortal y '¿y ahora qué?'El 20 de noviembre, la Fuerza Armada de El Salvador comunicó que tres militares murieron y uno resultó herido tras la detonación accidental ocurrida en uno de los campamentos en Haití.Al respecto, Bukele declaró que quienes deseen regresar pueden hacerlo de inmediato, "sin temor a represalias y sin temor de que su regreso ponga en riesgo la misión, ya que muchos de sus compañeros se han ofrecido para relevar a quien desee ser relevado".No obstante, aún no hay una fecha prevista para el regreso del contingente desplegado. El propio presidente salvadoreño la definió como el momento en que se rescate a los efectivos desaparecidos.
https://noticiaslatam.lat/20260926/el-despliegue-militar-podria-agravar-el-problema-de-seguridad-en-america-latina-segun-especialista-1175194111.html
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El Salvador en Haití: ¿cómo evoluciona el despliegue militar impulsado por el presidente Bukele?
Ha transcurrido un poco más de un mes desde que, tras la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños en Haití, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, enviara un amplio contingente militar a uno de los países más violentos del hemisferio occidental.
Sputnik te presenta el balance de qué se esconde detrás de la operativa y qué se ha logrado hasta el momento.
Antecedentes y marco legal
Los salvadoreños desaparecieron tras una emboscada
de los pandilleros en las afueras de Puerto Príncipe el 18 de octubre. Los efectivos eran miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF
, por sus siglas en inglés), una misión multinacional establecida por la ONU.
El 21 de octubre, Bukele anunció el inicio de una operación militar contra las pandillas para rescatar a los compatriotas y exigió su liberación. A partir del 22 de octubre, comenzaron a llegar a Haití militares salvadoreños, cuyo número alcanzó los 2.500 para el 20 de noviembre, según el presidente.
Cabe destacar que unos 78 militares salvadoreños estuvieron presentes en Haití desde enero-febrero de 2025 como parte de misiones de la ONU, y el 29 de septiembre el Parlamento de El Salvador extendió su permanencia dentro de la GSF hasta octubre de 2027.
26 de septiembre, 01:55 GMT
Sin embargo, el reciente despliegue de personal militar adicional llevado a cabo por El Salvador no forma parte de la GSF y queda fuera del ámbito del mandato de la ONU, según el portavoz del secretario general de la ONU, Stephane Dujarric.
A su vez, Bukele asegura que no se trata de una invasión a Haití, sino únicamente de una operación para rescatar a los aerotécnicos y "luchar contra los malvados". Por otra parte, el Consejo de Ministros de Haití aprobó el 17 de noviembre un acuerdo de cooperación bilateral con El Salvador en materia de seguridad, aunque los detalles del pacto aún no han sido revelados.
"Un regalo para el pueblo haitiano"
Así, entre el 30 y el 31 de octubre, los militares salvadoreños fueron avistados por primera vez patrullando las calles de Puerto Príncipe, capital de Haití.
El 10 de noviembre, Bukele anunció la destrucción del "cuartel general"
de la pandilla 400 Mawozo. La prensa reportó unos 20 pandilleros abatidos. Mientras el 12 de noviembre, fue anunciado el restablecimiento del control sobre el estadio Sylvio Cator en la capital, convertido por las pandillas en una base de operaciones.
A continuación, el 18 noviembre, los helicópteros salvadoreños destruyen la residencia del cabecilla pandillero Jeff Gwo Lwa Larose, publicó Bukele, describiendo la operación como "un regalo para el pueblo haitiano".
"Ya sabemos de las acciones espectaculares que han llevado a cabo los soldados salvadoreños: la toma del estadio, la destrucción, bombardeo de dos casas de cabecillas de pandillas o de grupos terroristas y la recuperación de ciertas zonas en el centro de la capital", notó a Sputnik Edwin Paraison, ex cónsul general de Haití en la República Dominicana.
El primer balance mortal y '¿y ahora qué?'
El 20 de noviembre, la Fuerza Armada de El Salvador comunicó que tres militares murieron y uno resultó herido tras la detonación accidental ocurrida en uno de los campamentos en Haití.
21 de noviembre, 01:30 GMT
Al respecto, Bukele declaró que quienes deseen regresar pueden hacerlo de inmediato, "sin temor a represalias y sin temor de que su regreso ponga en riesgo la misión, ya que muchos de sus compañeros se han ofrecido para relevar a quien desee ser relevado".
No obstante, aún no hay una fecha prevista para el regreso del contingente desplegado. El propio presidente salvadoreño la definió como el momento en que se rescate a los efectivos desaparecidos.
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