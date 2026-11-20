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Presidente salvadoreño Bukele confirma que buscará un tercer mandato
Presidente salvadoreño Bukele confirma que buscará un tercer mandato
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El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, de 45 años, presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) su inscripción como candidato a la presidencia para... 20.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-20T09:03+0000
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El vicepresidente Féliz Ulloa también se inscribió como compañero de fórmula de Bukele.A la medianoche del 19 de noviembre expiraba el plazo para inscribir candidaturas a la presidencia, diputados y alcaldes, según el calendario electoral. El TSE deberá emitir ahora las resoluciones de subsanación, aceptación y denegatoria.Bukele, quien tomó posesión como presidente el 1 de junio de 2019 y asumió su segundo mandato el 1 de junio de 2024, podrá buscar reelección otra vez gracias a la reforma constitucional aprobada en julio de 2025. Entre otras cosas, la reforma permitió a un presidente en ejercicio postularse nuevamente sin límite de veces, extendió el mandato presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó esa reforma como "serio retroceso para la democracia y el Estado de derecho".
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Presidente salvadoreño Bukele confirma que buscará un tercer mandato
El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, de 45 años, presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) su inscripción como candidato a la presidencia para las elecciones que se celebrarán el 28 de febrero de 2027. Esto ocurrió después de que lograra que su partido modificara la Constitución y las leyes que le permitieron ser reelegido.
"Nosotros necesitamos seguir avanzando en todas las áreas, pero también darle mantenimiento a lo que ya logramos. Y no permitir que los que quieren que regrese el pasado triunfen", manifestó Bukele tras presentar sus papeles ante el TSE. Sus declaraciones fueron recogidas por los principales medios salvadoreños.
El vicepresidente Féliz Ulloa también se inscribió como compañero de fórmula de Bukele.
A la medianoche del 19 de noviembre expiraba el plazo para inscribir candidaturas a la presidencia, diputados y alcaldes, según el calendario electoral. El TSE deberá emitir ahora las resoluciones de subsanación, aceptación y denegatoria.
Bukele, quien tomó posesión como presidente el 1 de junio de 2019 y asumió su segundo mandato
el 1 de junio de 2024, podrá buscar reelección otra vez
gracias a la reforma constitucional aprobada en julio de 2025. Entre otras cosas, la reforma permitió a un presidente en ejercicio postularse nuevamente sin límite de veces, extendió el mandato presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó esa reforma como "serio retroceso para la democracia y el Estado de derecho".
3 de noviembre, 03:41 GMT