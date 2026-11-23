El sismo tuvo una profundidad de 129 kilómetros de acuerdo con los cálculos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y dejó más de 128 viviendas afectadas y 15 heridos, según el último reporte del Instituto de Defensa Civil (Indeci).Las autoridades también advirtieron que la cifra podría aumentar en los próximos días, conforme avance el monitoreo.Las regiones de mayor peligroTras el sismo, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) peruano identificó 374 zonas críticas en laderas expuestas a fuertes sacudimientos, donde podrían ocurrir deslizamientos, caídas de roca y derrumbes.De acuerdo con el reporte del diario local El Comercio, para localizar estos puntos, la dependencia del país sudamericano cruzó su inventario de zonas críticas con los lugares donde se presentaron aceleraciones de entre 20 y 50 cm/s2.De este modo, los especialistas encontraron 374 zonas críticas, de las cuales el 80% se concentra en Lima (occidente) con 192 y en Áncash (norte) con 107.El análisis del Ingemmet indica que, a partir del estudio preliminar, 247 de estas zonas —66% del total— están en áreas de peligro alto o muy alto, mientras que 153 tienen cerca instituciones educativas y 50 tienen establecimientos.La zona más expuesta es Lima, al concentrar la mayoría de las áreas críticas, siendo el distrito de San Juan de Lurigancho la región que más zonas rojas tiene, seguido de San Cristóbal y la urbanización 15 de enero.Las autoridades locales advirtieron que la situación en estas 374 zonas podría complicarse aún más en cuanto llegue la temporada de lluvias.
Las autoridades de Perú han detectado más de 300 zonas críticas tras el movimiento telúrico registrado el 20 de noviembre, cuyo epicentro se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de la región Junín (centro).
El sismo tuvo una profundidad de 129 kilómetros de acuerdo con los cálculos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y dejó más de 128 viviendas afectadas y 15 heridos, según el último reporte del Instituto de Defensa Civil (Indeci).
Las autoridades también advirtieron que la cifra podría aumentar en los próximos días, conforme avance el monitoreo.
Tras el sismo, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) peruano identificó 374 zonas críticas en laderas expuestas a fuertes sacudimientos, donde podrían ocurrir deslizamientos, caídas de roca y derrumbes.
De acuerdo con el reporte del diario local El Comercio, para localizar estos puntos, la dependencia del país sudamericano cruzó su inventario de zonas críticas con los lugares donde se presentaron aceleraciones de entre 20 y 50 cm/s2.
De este modo, los especialistas encontraron 374 zonas críticas, de las cuales el 80% se concentra en Lima (occidente) con 192 y en Áncash (norte) con 107.
El resto de las zonas críticas se ubica en Huánuco (oriente) con 36; Junín (centro) con 22; Pasco (centro), 15, y en Callao (occidente), que tiene dos.
El análisis del Ingemmet indica que, a partir del estudio preliminar, 247 de estas zonas —66% del total— están en áreas de peligro alto o muy alto, mientras que 153 tienen cerca instituciones educativas y 50 tienen establecimientos.
La zona más expuesta es Lima, al concentrar la mayoría de las áreas críticas, siendo el distrito de San Juan de Lurigancho la región que más zonas rojas tiene, seguido de San Cristóbal y la urbanización 15 de enero.
Las autoridades locales advirtieron que la situación en estas 374 zonas podría complicarse aún más en cuanto llegue la temporada de lluvias.
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