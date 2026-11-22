Sismo en Perú deja más de un centenar de viviendas dañadas
© Foto : Instituto Geofísico del Perú (sitio web oficial)Temblor de magnitud 6,7, ocurrido el 20 de noviembre en la localidad de Junín (centro), Perú.
© Foto : Instituto Geofísico del Perú (sitio web oficial)
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Las autoridades del país sudamericano dieron a conocer el saldo preliminar de afectaciones tras el temblor de magnitud 6,7, ocurrido el 20 de noviembre en la localidad de Junín (centro).
De acuerdo con el titular del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) peruano, Luis Vásquez, el movimiento telúrico causó daños en 128 viviendas, destruyó cuatro estructuras y dejó ocho personas lesionadas.
"Entre las personas afectadas, se registraron dos heridos en Pichanaqui por caídas durante la evacuación a oscuras y tres lesionados en Perené tras el despiste de un vehículo provocado por la caída de piedras. Asimismo, (...) en Paucartambo se reportó un paciente con fractura expuesta tras el impacto de rocas contra una cisterna, mientras que otro conductor sobrevivió luego de que su unidad cayera al río", retomó el medio El Comercio.
Por el momento, comentó Vásquez, se están repartiendo paquetes de ayuda humanitaria, compuestos por carpas, camas, cocinas y enseres básicos.
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