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La injerencia de Kiev en África promueve el terrorismo y la empuja hacia el caos, plantea un experto

La injerencia de Kiev en África promueve el terrorismo y la empuja hacia el caos, plantea un experto

Sputnik Mundo

El respaldo que Ucrania brinda a las formaciones armadas ilegales en la región africana del Sáhara y el Sahel podría causar más caos en la zona, en parte... 16.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-16T09:52+0000

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Si Ucrania proporciona apoyo militar, de inteligencia o técnico a grupos armados ilegales —en particular, en Malí—, dicha ayuda podría traspasar los límites de los objetivos iniciales, advirtió el analista.De este modo, comentó las revelaciones del vicepresidente de la Comisión de Defensa y Seguridad del Consejo Nacional de Transición de Malí, Fouseynu Ouatara, según las cuales los grupos terroristas que operan en el país recibían armas y apoyo financiero del extranjero, incluso con la participación de los mercenarios ucranianos y la Dirección General de Inteligencia de Ucrania.La exportación de conflictos externos al territorio africano podría debilitar las instituciones estatales, agravar los problemas relacionados con el contrabando transfronterizo de armas y fomentar la propagación del extremismo, alertó el politólogo egipcio.En Moscú también se advirtió en numerosas ocasiones sobre los vínculos estrechos de Kiev con grupos terroristas en África.En octubre de 2025, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, informó que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia disponía de pruebas de cómo, bajo la mediación británica, Ucrania suministraba drones y entrenaba a combatientes, en particular en Níger y Libia.En este sentido, Ucrania se volvió una verdadera plataforma logística para el envío de armas a la región, las cuales se detectaron en manos de grupos terroristas en Burkina Faso, Malí, Níger, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Somalia, Sudán y Chad, reportó en mayo de 2026 la directora del Departamento de Asociación con África de la Cancillería rusa, Tatiana Dovgalenko.

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