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"Huyeron sin intentar luchar": Bukele anuncia destrucción de un centro criminal en Haití
"Huyeron sin intentar luchar": Bukele anuncia destrucción de un centro criminal en Haití
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que fue neutralizado el "cuartel general" de la pandilla haitiana 400 Mawozo, una de las que mayor... 11.11.2026, Sputnik Mundo
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Además, dijo que las tropas salvadoreñas también destruyeron la vivienda de Wilson Joseph —alias Lanmò San Jou—, jefe de la misma banda delincuencial.El Gobierno de Bukele envió hace unos días más de 2.000 militares a Haití para localizar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada. La movilización ocurre en medio de la crisis de seguridad que atraviesa la nación caribeña desde hace tiempo, y de una ampliación de la participación militar de El Salvador en la misión internacional contra las pandillas.
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"Huyeron sin intentar luchar": Bukele anuncia destrucción de un centro criminal en Haití

04:42 GMT 11.11.2026
© AP Photo / Salvador MelendezNayib Bukele, presidente de El Salvador
Nayib Bukele, presidente de El Salvador - Sputnik Mundo, 1920, 11.11.2026
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que fue neutralizado el "cuartel general" de la pandilla haitiana 400 Mawozo, una de las que mayor presencia tiene en el país caribeño.
Además, dijo que las tropas salvadoreñas también destruyeron la vivienda de Wilson Joseph —alias Lanmò San Jou—, jefe de la misma banda delincuencial.
"La mayoría de ellos huyeron sin siquiera intentar luchar. ¡Qué cobardes son!", escribió el mandatario en sus redes sociales.
El Gobierno de Bukele envió hace unos días más de 2.000 militares a Haití para localizar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada.
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